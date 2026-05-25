IFPA Campus Óbidos realiza Aula Magna para turma de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos realizou, na noite da última terça-feira, 26 de maio de 2026, a Aula Magna da turma 2026 do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). O evento marcou o início da trajetória acadêmica dos novos estudantes e proporcionou um momento de acolhimento, integração e apresentação da proposta pedagógica do curso.

Durante a programação, os acadêmicos conheceram o corpo docente, a estrutura do curso e as perspectivas acadêmicas e profissionais da área de tecnologia, setor que segue em constante crescimento e oferece diversas oportunidades no mercado de trabalho.

A coordenação do curso agradeceu a participação da professora Celyane Batista, diretora-geral do campus, do professor Angel Galvão, diretor de Ensino, além dos professores Allysson Luz, Jhon Percival e João Lúcio, que estiveram presentes contribuindo para o fortalecimento e a recepção da nova turma.

Um dos destaques da noite foi a palestra sobre Inteligência Artificial aplicada à saúde, ministrada pelo professor Igor Wenner Silva Falcão. A apresentação trouxe reflexões sobre o avanço das tecnologias digitais na área da saúde, além de experiências e possibilidades de atuação profissional relacionadas ao tema.

Segundo a coordenação, a Aula Magna foi um momento produtivo, enriquecedor e significativo para o fortalecimento do curso de TADS, incentivando os estudantes a iniciarem sua formação acadêmica com motivação e compromisso.

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPA Campus Óbidos tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar no desenvolvimento de sistemas, programação, banco de dados e soluções tecnológicas voltadas às demandas da sociedade e do mercado.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos IFPA Óbidos.