Óbidos abre inscrições para edital da Política Nacional Aldir Blanc com investimento de R$ 493 mil

O Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos (SEMCUT), abriu inscrições para o Edital de Chamamento Público Nº 002/2026 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O investimento total previsto é de R$ 493 mil, destinados ao apoio de 78 projetos culturais no município.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção cultural local, incentivar artistas e agentes culturais, além de movimentar a economia criativa em diferentes segmentos culturais de Óbidos.

De acordo com o edital, podem participar agentes culturais que atuem ou residam no município há pelo menos dois anos. As inscrições são gratuitas e estão abertas para pessoas físicas, Microempreendedores Individuais (MEI), pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, além de coletivos ou grupos sem CNPJ, representados por uma pessoa física.

Os projetos poderão ser inscritos em diversas áreas culturais, entre elas cultura popular, manifestações culturais, artesanato, música, artes cênicas, artes plásticas e visuais, literatura, culinária regional, audiovisual, cultura dos povos tradicionais e festividades comunitárias.

As inscrições seguem até o dia 7 de junho de 2026 e podem ser realizadas de forma digital, por meio do envio da proposta para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Ildefonso Guimarães, nº 48, no Centro de Óbidos, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

Segundo o cronograma divulgado pela SEMCUT, a relação dos selecionados será publicada no dia 12 de junho. O período de habilitação ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho, enquanto a assinatura do Termo de Execução está prevista para o período de 1º a 10 de julho de 2026.

A recomendação da organização é que os interessados não deixem a inscrição para os últimos dias. O edital completo, formulários e anexos obrigatórios estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Óbidos.

Calendário

Inscrições: 25/05 a 07/06/2026

Divulgação dos selecionados: 12/06/2026

Período de habilitação: 18 e 19/06/2026

Assinatura do Termo de Execução: 01 a 10/07/2026

www.obidos.net.br - Com informações da SEMCUT – Óbidos/PA.