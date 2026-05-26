Base Fluvial Candiru apreende 10 toneladas de pirarucu em fiscalização a embarcação

Carga do pescado era transportada sem a devida documentação fiscal e a irregularidade foi descoberta em ação integrada da base, em Óbidos.

Uma ação integrada das forças de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, no Baixo Amazonas, resultou na apreensão de cerca de 10 toneladas de pirarucu, durante fiscalização realizada na tarde da última quinta-feira (28).

A carga foi encontrada durante abordagem à embarcação Amazon Star, que fazia o trajeto entre Manaus (AM) e Belém (PA). Durante as buscas, realizadas no frigorífico da embarcação, os agentes localizaram cerca de 195 sacas contendo o pescado.

Durante a apreenção das 10 toneladas de Pirarucu.

De acordo com as equipes responsáveis pela fiscalização, a carga não possuía documentação e a espécie está em período de defeso, quando a captura, transporte e comercialização são proibidos, para garantir a preservação e reprodução do pescado.

A ação foi realizada pela equipe operacional da Base Integrada Fluvial Candiru, composta por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), Polícia Militar do Pará, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e setores de inteligência das forças de segurança.

Após a apreensão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Óbidos foi acionada, para adoção dos procedimentos legais cabíveis e destinação do pescado a entidades carentes da região.

Fiscalizações intensificadas

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, destacou a importância das fiscalizações integradas realizadas pelas bases fluviais no combate a crimes ambientais na região amazônica.

“As bases fluviais exercem um papel fundamental não apenas no combate ao tráfico de drogas e outros crimes, mas também na proteção ambiental e no enfrentamento de práticas ilegais que impactam diretamente os recursos naturais da Amazônia. A atuação integrada das forças de segurança fortalece a fiscalização e garante respostas mais rápidas e eficientes”, afirmou Ed-Lin Anselmo.

Combate a crimes ambientais

Entre janeiro e 30 de abril deste ano, mais de sete toneladas de pescado transportado de forma irregular já foram apreendidas pelas equipes que atuam nas bases fluviais coordenadas pela Segup.

As apreensões incluem espécies capturadas durante o período de defeso, cargas sem documentação e transportes realizados em desacordo com a legislação ambiental. A apreensão das 10 toneladas de pirarucu, na quinta-feira (28), está entre as maiores apreensões de pescado irregular já realizadas pelas bases fluviais do Pará.

Em outubro de 2025, equipes da mesma base realizaram a apreensão de mais de 13 toneladas de pescado irregular durante fiscalização na malha fluvial do Baixo Amazonas, junto a uma embarcação que transportava a carga sem documentação legal.

Fiscalização integrada

Coordenada pela Segup, a Base Integrada Fluvial Candiru atua de forma permanente nos rios da região oeste do Pará, realizando ações de fiscalização e combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e demais ilícitos praticados nas rotas hidroviárias do Estado.

As bases fluviais fazem parte da estratégia estadual de fortalecimento da segurança pública nos rios paraenses, ampliando a presença das forças de segurança em áreas estratégicas, e reforçando as ações integradas de monitoramento e fiscalização

FONTE: Agência Pará