É BICAMPEÃO! Paysandu vence o Nacional em Manaus e conquista a Copa Norte 2026

O Papão ignorou a pressão fora de casa, venceu o time amazonense por 4 a 2 e garantiu o Bicampeonato.

A Fiel Bicolor está em festa! Na noite desta quinta-feira (28), o Paysandu confirmou o seu favoritismo e sagrou-se bicampeão da Copa Norte 2026. Jogando no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, o Papão da Curuzu não tomou conhecimento do Nacional-AM e venceu o duelo de volta por 4 a 2, após já ter construído a vantagem de 1 a 0 no jogo de ida, em Belém.

Com a conquista, o clube paraense fatura uma premiação de R$ 400 mil pelo título e carimba o passaporte diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027, garantindo um calendário financeiro e esportivo robusto para o próximo ano.

O Jogo: Superioridade e susto na etapa final

O Paysandu começou a partida ditando o ritmo e aproveitando as fragilidades defensivas do adversário. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta de Marcinho, o goleiro do Nacional falhou e a bola sobrou limpa para Caio Mello abrir o placar. Ainda na etapa inicial, Kleiton Pego arriscou um chute de longe e ampliou o placar, contando com outra indecisão do arqueiro amazonense.

No início do segundo tempo, o título parecia virar goleada. Após uma bela troca de passes, Thayllon marcou o terceiro logo aos 5 minutos.

Com a imensa vantagem no agregado, o Papão acabou relaxando e deu espaço para uma reação relâmpago do Nacional. O atacante Kaio Wilker balançou as redes duas vezes (aos 20 e aos 30 minutos), botando fogo no jogo e dando um princípio de susto nos paraenses. No entanto, a reação parou ali: nos minutos finais, Marcinho marcou um golaço, selando o placar em 4 a 2 e garantindo a festa da torcida bicolor em Manaus.

De olho no Hexa da Copa Verde

O título da Copa Norte foi apenas o primeiro passo. Agora, o Paysandu se prepara para disputar a grande finalíssima da Copa Verde 2026 (que agora funciona como uma "Supercopa" regional). O Papão enfrentará o Anápolis, que se sagrou campeão da Copa Centro-Oeste ao bater o Rio Branco-ES.

As finais da Copa Verde estão programadas para os dias 3 e 7 de junho. Maior vencedor isolado do torneio, o Lobo vai em busca do seu sexto título da competição.

Próximo compromisso:

Paysandu: Vira a chave e foca na Série C do Brasileirão neste domingo (31), às 20h30, contra o Figueirense, fora de casa.

www.obidos.net.br - Foto de Jorge Luis Totti/Paysandu