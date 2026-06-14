Segunda noite do Festival do Jaraqui 2026 teve shows de artistas obidenses

A Praça José Veríssimo voltou a reunir um bom público na noite desta sexta-feira (20), durante a segunda noite do Festival do Jaraqui 2026, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos. A programação foi marcada por muita música, valorização dos artistas locais e celebração da cultura regional.

Moradores e visitantes prestigiaram as apresentações dos músicos obidenses Didico e Adriano, que levaram ao palco um repertório variado, passeando por diferentes ritmos musicais e garantindo a animação do público presente. Encerrando a programação da noite, a cantora Gracerlane realizou um show vibrante, colocando a plateia para cantar e dançar.

Além das atrações musicais, o festival segue fortalecendo a identidade cultural do município, reunindo gastronomia, entretenimento e a tradição que faz do jaraqui um dos símbolos da culinária obidense.

Encerramento acontece neste domingo (21)

A programação do Festival do Jaraqui 2026 será encerrada neste domingo (21), com atividades iniciando ao meio-dia na Praça José Veríssimo. Durante todo o dia, diversas bandas se apresentarão ao público, enquanto os visitantes poderão saborear o jaraqui preparado de diferentes formas, como assado, frito, escabeche, caldeirada e outras receitas tradicionais da gastronomia amazônica.

Um dos momentos mais aguardados da programação será o desfile das candidatas ao título de Rainha do Festival do Jaraqui 2026. A escolha da representante do evento acontecerá no início da noite, valorizando a beleza, a simpatia e a cultura local.

O encerramento da festa ficará por conta do cantor Netinho Moreno, que sobe ao palco para comandar o show de encerramento do festival, prometendo animar o público e fechar com chave de ouro mais uma edição do evento.

O evento é realizado pela Associação Cultural Obidense (ACOB), com produção da Banda Energia Produções Artísticas e Eventos, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Óbidos, o Festival do Jaraqui reafirma sua importância como um dos principais eventos culturais do município, atraindo moradores e visitantes para celebrar a música, a gastronomia e as tradições que fazem parte da identidade obidense.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andade