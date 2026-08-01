MEC divulga resultado do Ideb 2025; confira o desempenho das escolas de Óbidos

Óbidos (PA) – O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou nesta quarta-feira (5) os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. Os dados mostram avanço nos indicadores da educação em todo o país, sendo que nesta matéria, damos ênfase aos números do Pará e do município de Óbidos.

No Estado do Pará , o Ideb registrou crescimento em todas as etapas avaliadas. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a nota passou de 5,1 para 5,6. Nos anos finais, o índice subiu de 4,4 para 4,8, enquanto o ensino médio avançou de 4,4 para 4,6. Apesar da evolução, o estado permaneceu abaixo da média nacional nos anos finais do ensino fundamental e concentra alguns dos maiores desafios da educação pública paraense.

Em Óbidos, os resultados também foram positivos. A rede municipal alcançou 5,7 nos anos iniciais do ensino fundamental, desempenho superior à média estadual (5,6), e 4,7 nos anos finais, consolidando a evolução da educação pública no município.

Os dados revelam um crescimento expressivo em comparação aos ciclos anteriores. Nos anos iniciais, a nota saltou de 4,3 para 5,7, enquanto nos anos finais passou de 3,8 para 4,7, refletindo avanços na aprendizagem dos estudantes e no fluxo escolar.

Imagem fornecida pela Ascom/Pmo

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica brasileira e considera dois fatores: o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e as taxas de aprovação escolar, obtidas por meio do Censo Escolar.

No cenário nacional, o Brasil também apresentou melhora em todas as etapas da educação básica. Nas escolas públicas, os anos iniciais passaram de 5,7 para 6,1, os anos finais de 4,7 para 5,0 e o ensino médio de 4,1 para 4,3.

Apesar dos avanços, o ensino médio brasileiro ainda permanece abaixo da meta estabelecida pelo MEC. Em 2025, o índice nacional foi de 4,5, enquanto a meta prevista era 5,2.

O Inep também disponibilizou os resultados individuais das escolas de Óbidos, permitindo que a comunidade acompanhe o desempenho de cada unidade de ensino no município.

Confira o índice do IDEB das escolas de Óbidos:

- Ensino Fundamental Regular - Anos Iniciais

- Ensino Fundamental Regular - Anos Finais

- Ensino Médio

FONTE: IDEB Completo no site do INEP

www.obidos.net.br - Foto Odirei Santos