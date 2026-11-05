Câmara Municipal de Óbidos elege Robson Souza como presidente da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028

Vereador do PSD recebeu nove votos e estará à frente do Legislativo municipal a partir de 1º de janeiro de 2027. Nova composição também terá representantes do MDB e União Brasil.

A Câmara Municipal de Óbidos (CMO) elegeu, nesta terça-feira (10 de novembro), a nova Mesa Diretora que ficará responsável pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa no biênio 2027-2028. O vereador Robson Souza (PSD) foi eleito presidente, recebendo nove votos dos parlamentares.

A eleição ocorreu durante a 140ª Sessão Ordinária do Legislativo obidense. Além da chapa encabeçada por Robson Souza, outras duas candidaturas disputaram a direção da Câmara, lideradas pelo vereador Erneison Aquino e pela vereadora Clara Barbosa.

Após a votação, foram definidos os demais integrantes da nova Mesa Diretora, que ficou composta da seguinte forma:

Presidente: Robson Souza (PSD);

Robson Souza (PSD); Vice-presidente: Felipe Guerreiro (MDB);

Felipe Guerreiro (MDB); 1º secretário: Evandro Sarrazin Júnior (MDB);

Evandro Sarrazin Júnior (MDB); 2º secretário: Valdo Amorim (União Brasil).

Em seu pronunciamento, o vereador Robson Souza agradeceu a todos que contribuíram de alguma forma para sua eleição e destacou o compromisso de conduzir os trabalhos do Legislativo com imparcialidade. “Nosso propósito aqui, a partir de janeiro de 2027, é conduzir a CMO com toda imparcialidade, garantindo aquilo que é de direito aos meus colegas parlamentares. Quero dizer também que estaremos sempre à disposição de todos vocês”, enfatizou o vereador.

A nova Mesa Diretora assumirá oficialmente suas funções em 1º de janeiro de 2027, com mandato até 31 de dezembro de 2028.

A direção eleita terá a responsabilidade de coordenar as atividades parlamentares, conduzir as sessões, administrar os trabalhos internos e representar institucionalmente a Câmara Municipal durante os próximos dois anos.

A eleição define a composição responsável pela condução do Poder Legislativo obidense em um novo período, no qual a Mesa Diretora terá papel fundamental na organização e no funcionamento das atividades da Câmara.

www.obidos.net.br - Foto: Wesley Santos