Bandeira verde em novembro: Equatorial Pará orienta consumidores sobre economia de energia

Sem cobrança adicional na tarifa pelo segundo mês consecutivo, distribuidora reforça a importância de manter um consumo consciente de energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) manteve a bandeira tarifária verde para novembro, garantindo aos consumidores paraenses mais um mês sem cobrança adicional na tarifa de energia elétrica.

A medida reflete as condições favoráveis de geração de energia no país, com a melhora dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, reduzindo a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custos mais elevados.

Mesmo com a bandeira verde, o valor da fatura continua diretamente relacionado ao consumo de cada residência. Por isso, a Equatorial Pará orienta os clientes a manterem hábitos que evitem desperdícios.

“A ausência de cobrança adicional é positiva para o consumidor, mas a economia também depende das escolhas feitas no dia a dia. Cuidados simples com a iluminação e o uso dos eletrodomésticos podem ajudar a reduzir o consumo e fazer diferença no orçamento familiar”, explica Gilliard Vaz, gerente de Relacionamento da Equatorial Pará.

Entre as principais recomendações da distribuidora estão aproveitar a iluminação natural, apagar as luzes de ambientes desocupados, evitar abrir a geladeira desnecessariamente e desligar aparelhos que não precisam permanecer em funcionamento.

O ar-condicionado também merece atenção, especialmente nos períodos de temperaturas elevadas. Manter os filtros limpos, fechar portas e janelas durante o uso e ajustar o equipamento para temperaturas moderadas são medidas que favorecem a eficiência energética.

Na compra de eletrodomésticos, a orientação é observar a etiqueta de eficiência energética do Inmetro e priorizar modelos com menor consumo.

Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza mensalmente os custos de geração de energia no país. Enquanto a bandeira verde não prevê acréscimos, as bandeiras amarela e vermelha indicam condições de geração mais caras, com cobrança adicional na fatura.

Por: Weldon Luciano