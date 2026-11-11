Estelionatários usam inteligência artificial e comprovantes falsos para aplicar golpes em empresas de Óbidos

Delegacia Civil detalha esquema em que criminosos encomendavam mercadorias por WhatsApp e utilizavam recursos tecnológicos para simular pagamentos e enganar comerciantes.

Segundo o G1/Santarém, a Polícia Civil desarticulou um esquema de estelionato que usava inteligência artificial para fraudar pagamentos em Óbidos, no oeste do Pará. Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Vitor Cohen, os criminosos utilizavam ferramentas de tecnologia para enganar comerciantes e retirar mercadorias das lojas sem pagar.

Conforme explicou o delegado, a dinâmica da fraude consistia no contato inicial do autor com a empresa por meio do aplicativo WhatsApp, onde solicitava a aquisição de diversos produtos e utensílios. Após a separação dos itens, uma terceira pessoa — ou um serviço de entrega — era direcionada ao estabelecimento comercial para fazer a retirada dos bens.

O ponto central do golpe ocorria no momento da quitação. Para enganar os lojistas, os suspeitos apresentavam comprovantes de transferência ou pagamento adulterados com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

Confiando na veracidade dos documentos falsificados, os estabelecimentos liberavam as mercadorias sem antes confirmar se o valor de fato havia caído nas contas da empresa.

"E é aí que consiste o emprego da fraude, porque essa terceira pessoa, ela apresenta um comprovante que ele é adulterado através de recursos de inteligência artificial. A empresa, por confiar nesse falso cliente, acaba entregando esses bens e ficando no prejuízo, porque deveria ter feito a constatação prévia de que esse numerário teria ingressado nos caixas da empresa. Mas, não teve essa cautela necessária e recomendada, acabou ficando no prejuízo.", contou o delegado.

Ainda segundo a Polícia Civil, somente em um dos estabelecimentos-alvo em Óbidos, o principal suspeito já havia aplicado o golpe por três vezes, acumulando um prejuízo estimado em R$ 5.132 para o comércio local. Durante o interrogatório, o suspeito confessou a participação no crime e apontou a existência de um comparsa que atuava diretamente na interlocução remota com as vítimas.

Diante do crescimento de ocorrências envolvendo fraudes virtuais e estelionato na região, a Polícia Civil reforçou o alerta para comerciantes e empresários.

As autoridades orientam que as empresas redobrem a atenção e nunca entreguem mercadorias baseando-se apenas na apresentação de comprovantes digitais de pagamento. A recomendação é aguardar a confirmação prévia e a entrada efetiva do recurso financeiro diretamente no caixa ou na conta da empresa, evitando assim prejuízos com golpes aplicados por meio de artifícios tecnológicos.

FONTE: G1/Santarém-Região