Iniciativa do Creas, financiada pela Justiça Federal com R$ 50 mil, promoveu qualificação e reintegração social.

Novas perspectivas profissionais marcaram a noite desta quinta-feira (19), no Auditório da Casa de Cultura, na entrega de certificados do projeto “Oportunidade na Medida”. Realizada pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a solenidade celebrou a formação de 16 jovens, capacitados entre 10 de agosto e 17 de outubro nas oficinas de barbeiro profissional, técnicas de vendas, informática básica e mídias digitais.

O “Oportunidade na Medida” promove a reintegração social e o desenvolvimento profissional de adolescentes assistidos pelos programas sociais do município, além de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. A qualificação busca ampliar as perspectivas de futuro dos participantes, oferecendo ferramentas práticas para a geração de renda e o ingresso no mercado formal de trabalho ou no empreendedorismo.

Presente na solenidade, o vice-prefeito Jalico Aquino ressaltou o impacto social da ação na vida dos participantes. “A Prefeitura Municipal de Óbidos tem proporcionado, através do projeto, a oportunidade aos jovens que estão cumprindo medida socioeducativa. E a gente fica muito feliz, enquanto governo, de dar oportunidade a esses jovens, profissionalizando-os, preparando-os para o futuro e para a vida. Essa é a missão do projeto”, afirmou.

O projeto foi financiado pela Justiça Federal, por meio da Subseção Judiciária de Santarém, que destinou o investimento de R$ 50 mil ao município. Os recursos foram transferidos diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social de Óbidos, garantindo o custeio integral dos cursos ofertados ao longo dos mais de dois meses de atividades.

A secretária de Desenvolvimento Social de Óbidos reforçou a importância das parcerias institucionais para viabilizar a capacitação. “O nosso objetivo sempre é promover essas oportunidades, por isso buscamos parceiros como, nesse caso, a Justiça Federal, a quem somos muito gratos. É um trabalho importante que alavanca a questão das oportunidades, de formação, de possibilitar a esses jovens condições suficientes para o acesso ao mercado de trabalho”, destacou Aldanete Farias.

A solenidade de certificação contou ainda com a presença de representantes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), da Defensoria Pública da Comarca de Óbidos e da Polícia Militar, por meio da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (29ª CIPM), reforçando o compromisso conjunto da rede de proteção e segurança com a juventude obidense.

Durante o evento, a defensora pública Ana Paula Alves destacou a atuação da rede municipal e celebrou a conquista dos formandos. “Estamos comemorando e parabenizando os jovens e adolescentes que participaram do projeto ‘Oportunidade na Medida’, que foi muito bem desenvolvido e desempenhado pela equipe da Assistência Social do município de Óbidos. Neste momento, a Defensoria Pública se mostra muito grata por todas as atividades desempenhadas e se encontra muito feliz com a formação oportunizada para os jovens e adolescentes deste município”, parabenizou.

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FONTE: Comunicação/PMO

Por: Jailton Santos e Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos