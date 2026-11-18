Profissional estará na cidade a partir do dia 5 de dezembro, oferecendo procedimentos de micropigmentação de sobrancelhas e lábios, além de técnicas de correção.

A micropigmentadora Lana Carneiro estará em Óbidos, no oeste do Pará, a partir do dia 5 de dezembro de 2026, para realizar sua última agenda de atendimentos deste ano. A profissional chega à cidade oferecendo diferentes procedimentos voltados à valorização da beleza natural, ao cuidado pessoal e à autoestima.

Especialista em micropigmentação, Lana trabalha com técnicas modernas e personalizadas, buscando atender às características e preferências de cada cliente. Entre os serviços disponíveis estão micropigmentação de sobrancelhas, nas modalidades Shadow, Shadow Line, Fio a Fio e Microblending, além de procedimentos para correção de sobrancelhas com pigmentações azuladas, esverdeadas e acinzentadas ou desenhos indesejados.

A agenda também contempla a micropigmentação labial, procedimento procurado por quem deseja realçar a aparência dos lábios e valorizar sua tonalidade.

A passagem de Lana Carneiro por Óbidos representa uma oportunidade para quem deseja realizar esses procedimentos sem precisar se deslocar para outros municípios. Por se tratar da última agenda da profissional em 2026, a orientação é que os interessados procurem fazer o agendamento antecipadamente.

SERVIÇO

Profissional: Lana Carneiro – Micropigmentadora.

Lana Carneiro – Micropigmentadora. Local: Óbidos, Pará.

Óbidos, Pará. Início dos atendimentos: 5 de dezembro de 2026.

5 de dezembro de 2026. Agendamentos e informações: WhatsApp (96) 98116-3589.

As vagas são limitadas. Os interessados podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp para consultar os procedimentos e garantir um horário.

Lana Carneiro: beleza, cuidado e autoestima em sua última agenda de atendimentos do ano em Óbidos!

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