Jorge Ary Ferreira.

Quando folheamos a revista da vida, deparamo-nos com páginas escritas com toda a doçura e espontaneidade. São obras esculpidas pelo prazer de viver, cercados de amigos que também carregavam no espírito essa liberdade de aproveitar a vida da maneira mais gostosa possível, colocando a alegria, a sátira e a gozação dos momentos de confraternização sempre à frente das formalidades. Aquilo que hoje chamamos de resenha, uma expressão bastante em moda nos últimos tempos, já fazia parte do nosso cotidiano muito antes de ganhar esse nome.

Uma cidade com as características de Óbidos sempre foi terreno fértil para o surgimento de grupos de amigos que acabam ficando famosos pelos momentos descontraídos que proporcionam, encontrando na alegria uma maneira de driblar as dores da vida, independentemente do tamanho delas.

Belém tem o Bar do Parque; Manaus, o Bar do Armando; Santarém, o Mascote. E Óbidos não poderia ficar atrás! Tínhamos o garboso Bar Andrade, onde os amigos se reuniam no final da tarde ou em torno de uma mesa de sinuca. E, como sempre acontece nesses ambientes de convivência fraterna e harmoniosa, as mesas dos bares acabavam sendo testemunhas do nascimento de verdadeiras pérolas.

Assim como os bares, havia também os clubes sociais, responsáveis por promover as festas e oferecer aos moradores momentos de confraternização. Cada cidade tinha seu espaço, onde eram realizados memoráveis bailes, muitos deles bastante disputados e também muito comentados, tanto nos dias que antecediam os acontecimentos quanto nos dias posteriores, quando se fazia a análise de tudo o que havia ocorrido naquelas noites inesquecíveis.

Em Óbidos, essa incumbência cabia à ARP — Assembleia Recreativa Pauxis —, que promovia a vida social da cidade por meio de seus bailes, realizados em salões muito bem ornamentados e com boas instalações. Eram festas bastante concorridas, das quais hoje nos restam as lembranças.

Naquele momento, entretanto, o clube atravessava um período que podemos denominar como o início da decadência desses eventos. Não era uma realidade exclusiva de Óbidos; algo semelhante acontecia também nos clubes do mesmo gênero em municípios vizinhos.

Foi então que, numa tentativa de movimentar seu quadro social e promover um acontecimento diferente, a diretoria da época — não sei precisar o ano, mas certamente no final da década de 1980 — anunciou uma seresta que teria como atração dois integrantes do famoso conjunto Os Hippies, vindos de Santarém.

O conjunto havia embalado os anos 1960 e 1970 e ainda conservava entre os frequentadores daquela casa a fama de seus grandes músicos e cantores.

A notícia movimentou os sócios. Muitos adquiriram suas mesas com antecedência, providenciaram roupas novas, prepararam as patroas e a cidade passou a viver aquele clima de expectativa em torno da grande promoção, que, de fato, correspondeu às expectativas.

Quando o baile começou, os primeiros acordes do moderno teclado de Odilson Matos anunciaram a noite. Ele executou algumas peças instrumentais e, em seguida, veio a apresentação do não menos famoso crooner Rai Brito, dono de uma belíssima voz, daquelas que agradariam aos amantes da boa música em qualquer lugar do Brasil.

Mas havia uma novidade que começou a chamar a atenção dos participantes daquele evento. Pela primeira vez, alguém se apresentava em Óbidos utilizando um microfone sem fio, equipamento que, até então, muitos só conheciam por meio dos programas de televisão das tardes de domingo, apresentados por Fausto Silva, o famoso Faustão, na Rede Globo.

Quando todos perceberam aquela modernidade, começou um cochicho aqui, outro acolá:

— Espia! Microfone sem fio, né!

Admirados com a novidade da dupla, os presentes foram entrando no clima. O baile rolava animado, com muita gente dançando, até que Rai Brito resolveu descer do palco e passear pelo salão, cantando e provocando a participação dos presentes.

Aproximava-se de um dançarino, estendia o microfone e deixava que ele completasse a frase da música.

— Marina, morena, Marina...

E o dançarino, todo entusiasmado, completava:

— Você se pintou!

E assim seguia pelo salão, repetindo a brincadeira com outros trechos musicais. A ideia agradou, e os participantes entraram na descontração.

Foi quando o cantor chegou às proximidades de uma mesa ocupada por alguns amigos famosos pelas belas farras de que participavam e que, muitas vezes, me davam também o prazer de compartilhar de sua companhia.

Estavam por lá Nego Sabá, Flávio Rocha e Carlos Andrade, cada qual acompanhado de sua respectiva patroa. Todos aproveitavam aquele momento, saboreando seus drinques. Como apreciadores do rum Montilla, a preferência da turma era por uma boa Cuba Libre, devidamente preparada para a ocasião.

Rai Brito se aproximou e Nego Sabá, num gesto mímico, apontou para a garganta, querendo mostrar ao cantor que não estava em condições de participar da brincadeira. Afinal, devido a uma faringite, suas cordas vocais não atravessavam os melhores dias.

O cantor, então, dirigiu-se a Flávio Rocha. Já cantando outra música, aproximou-se dele e soltou o trecho:

— Tô indo agora para um lugar...

E estendeu o microfone para que Flávio completasse.

O nosso amigo, demonstrando toda a desenvoltura adquirida nas aulas de canto com o saudoso Lalor, que lhe ensinara os segredos dos bemóis e sustenidos, respondeu com o garbo de um Pavarotti:

— Todinho meu!

A brincadeira continuava. O cantor, então, voltou-se para o terceiro ocupante da mesa, Carlos Andrade, e começou a cantar o trecho seguinte:

— Quero uma rede preguiçosa...

Estendeu o microfone até a boca do descontraído dançarino, que, segurando o braço do cantor, completou, sem a menor cerimônia:

— Pra fudê!

Quando o cantor percebeu o que havia acontecido e tentou puxar o microfone, já era tarde demais!

Flávio Rocha, com um olhar de repreensão, tratou logo de corrigir o amigo:

— Mas, rapaz, a letra não é assim!

O outro, sem perder a pose, respondeu:

— Mas eu já tô em casa, descansado numa rede preguiçosa! O que eu não vou fazer é dormir! Primeiro, o dever de casa! Quem escreveu essa letra foi que errou!

Nego Sabá, que até então acompanhava tudo, resolveu dar o veredito daquela polêmica musical:

— Concordo com você! O compositor tá errado!

E assim, entre uma justificativa e outra, a mesa virou palco de uma discussão que não tinha mais nenhuma preocupação com a letra original da música.

O certo é que até aquelas senhoras mais idosas, que passavam a noite inteira sentadas, cochilando e, vez por outra, soltando seus involuntários ruídos noturnos, já que não havia quem as tirasse para dançar, acabaram despertando com a música rebelde que invadiu seus ouvidos.

Enquanto isso, os demais brincantes do evento caíam na gargalhada, pois conheciam muito bem as figuras que eram aqueles amigos e sabiam perfeitamente do que eram capazes quando se juntavam.

Hoje, infelizmente, estamos desfalcados pela partida antecipada de Nego Sabá. Os outros dois continuam por aí, irradiando alegria por onde quer que passem e mantendo viva a lembrança daqueles momentos que o tempo não consegue apagar.

Aos familiares, peço que não me levem a mal por trazer à tona esse episódio. Mas eu não poderia deixar passar em branco, nem morrer sem contar esse momento tão pitoresco da história do nosso querido clube social.

Afinal, recordar também é uma maneira de homenagear. E algumas histórias merecem ser contadas não apenas pelo que aconteceu, mas pela alegria que continuam proporcionando a quem as escuta.

Um grande abraço aos amigos que ainda me dão o prazer de desfrutar dessa salutar amizade e a todos aqueles que, de alguma maneira, fizeram parte dessa bonita história da nossa ARP.

Porque a vida passa, os bailes terminam, os amigos partem... mas as boas histórias continuam dançando na memória!