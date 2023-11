Assim, se passaram 10 Anos!

Por Jorge Chaves ( Lelé).

Uma década se passaram e continuamos vivos na memória, com as lembranças de tua trajetória, tua história, de tua passagem terrena para o plano espiritual.

Parece que todos já te esqueceram, natural que isso ocorra, mas pros verdadeiros amigos, jamais serás esquecido!!

Sempre lembro, do sermão do padre, na missa de sétimo dia de teu falecimento, em que o padre falou da importância de teres tantos amigos naquele momento, mas que ele queria ver como sérias lembrado após os 6 meses, um ano, cinco anos, uma década?

É a mais pura verdade!!! Vida que segue, fora a família e poucos amigos, os que conviveram realmente com você meu irmão Miguel Chaves de Souza, vulgo Lhaga, poucos se lembram de voçe. Mas o que importa é que tens alguns amigos, irmão, irmãs, ex companheiras, filhas, sobrinhos que não deixam o esquecimento apagar a tua memória!! Onde quer que estejas, tuas loucuras, tuas farras, tua alegria contagiante, teu modo de viver e fazer as coisas, serás lembrado por esses teus modos e comportamentos!!

O destino fez com que eu viesse morar pra Manaus em 1979 e o resto de todos os meus irmãos, fossem pra morar em Belém, capitaniados através da Maria Chaves e o Firmino Chaves, assim em 1974, o Miguel se mudou de Óbidos pra Belém, pra estudar.

Porque falo e atento pra essa separação? Porque não tinha convivência direta com o Miguel e demais irmãos, se não fosse em férias de Julho em Obidos ou datas comemorativas (Natal e Ano Novo) em Belém. No ano de 1992, tive que me operar de pedras nos rins, morava em Óbidos, nessa época e fui fazer o procedimento em Belém e por lá fiquei, uma temporada até completar uma década, voltei em 2002 pra Manaus. Nesses anos que fui conviver verdadeiramente, conhecer o meu irmão!!

Uma década que valeu por toda vida!! Farras, festas, noitadas incontáveis, intermináveis, participamos juntos e isso esta, ficou marcado na minha memória, desse meu irmão que era foda na hora de uma putaria kkkkkkkkkkk!! Cara que viveu a vida intensamente, a mil por hora, acho que sabia que teria que ser assim kkkkkkkkk.

- A loucura de quem viu, viveu, curtiu com o Bar do Boi, o "Boi Pintadinho"?

- Com as manhãs de domingo do mês de Junho, na Praça da República no anfiteatro?

Boi Pintadinho X Boi Pavulagem?

- Quintal da Pombo? Noites e noites de farras memoráveis!!

- Lhaga do bar "Clave de Sol"?

-Casa de Salinas? kkkkkkkk

-Lhaga da "Casa Verde" no Telégrafo? kkkkkkkkk

- Das tocadas na AABB centro em Belém e AABB campestre em Ananindeua

- Lhaga, pai de Carolina, pai de Danuzia, pai de Paola e pai do Bruno!!;

- Homem que sempre dizia, falava que "quem manda, são as mulheres"!!! Logo, teve várias!!!kkkkkkkkkkkk;

- Lhaga de tocadas, grandes encontros com os amigos no Bar Albatroz do amigo Dinho!!;

- Lhaga, eterno "Papai Noel" da passagem Pombo!!;

- Lhaga da Embratel, do Sindicato (Sintel) no Telégrafo, junto com Augusto Campello, Carlos Amaral;

- Lhaga da Embratel "Costeira" na Marambaia, Carmona, Godofredo;

- Lhaga amigo de Caetano, Costa, Ronaldo, Poeta etc etc lá do Satélite;

- Lhaga amigo de Eduardo Eugênio;

- Lhaga amigo dos irmaos, (Walmir Carvalho, Almir Carvalho, Waldomiro Carvalho e Waldemir Carvalho);

- Lhaga amigo de Teca Carvalho, Nilça Carvalho, Lucia Carvalho e Marina Carvalho;

- Lhaga amigo dos irmãos Dias (Ariosto, Sinval, Eduardo e Aristides);

- Lhaga amigo das irmãs Dias!! Adair, Milena, Lia, Léa, Dedê Anagilza se faltou nome de alguma me perdoem rsrsrsrsr;

- Lhaga amigo dos irmãos (Jorge Ary, Ary Ferreira e Eduardo e das irmãs Layse, Sonia e Santana Ferreira);

- Lhaga amigo de Eladio Canto, Beto, Álvaro, Barão e Abelha;

- Lhaga amigo dos irmãos/as Guerreiros (Mario Henrique, Adria, Regina, Malena, Sávio, Mario Filho, Corino, Cristina)

- Lhaga amigo de Zé Antônio e Jota;

- Lhaga amigo de Everi Aquino, Josefina Aquino;

- Lhaga amigo de Messias e Wanderly;

- Lhaga amigo de João/Tânia;

- Lhaga amigo de Dinho/Cleide;

- Lhaga amigo de Fátima e Lurdes;

- Lhaga amigo e compadre de Ronaldo Ganso;

- Lhaga amigo de Ronald;

- Lhaga amigo de Ronaldo Padilha;

- Lhaga amigo Stanley Góes/Mírian;

- Lhaga amigo de Marilza Florenzano/Nélson;

- Lhaga amigo de Naná/Estela/Norma;

- Lhaga amigo de Lindalva/Lôlla/Silvana e minha filha Dani!!!

- Lhaga amigo e compadre de Lorena;

- Lhaga amigo Aenne Bentes;

- Lhaga amigo de Glicya/Barbosa;

- Lhaga amigo de Gleyci e Glaudia;

- Lhaga amigo de Bereca/Iselda/ Isaura, Branco e Bita;

- Lhaga amigo de Deuza Aquino;

- Lhaga amigo de Marilene Barbosa;

- Lhaga amigo de Inês Picanço;

- Lhaga amigo de Pidela, Delinho, Felinto, Neuza, Ana Luiza, Neila, Thais e Ana Lucia;

- Lhaga amigo de Marlize, Marilda, Zelita e Velhote;

- Lhaga amigo de Ronaldo Brasiliense;

- Lhaga amigo de Zé Raimundo Canto, Alacide Canto, João Canto e Júnior Canto;

- Lhaga amigo de Marlene, Dorlene, Nicilene, Rosa, de todas irmãs "curicas" kkkkkkkkk;

- Lhaga amigo de Diomando (Cauré);

- Lhaga amigo de Rondinele;

- Lhaga amigo de Camilo Canto, Camila Canto e Pablo Canto;

- Lhaga amigo de Fátima Canto;

- Lhaga amigo de Noélia;

- Lhaga amigo de Jodilene;

- Lhaga amigo de Edinaldo Boto e Éder Mousinho;

- Lhaga amigo das irmãs Maria José, Maristela, Maria Dulce, Maria Júlia e Zilda;

- Lhaga amigo de Neto Podaliro;

- Lhaga amigo de Paulo Onofre, Péricles e Hérnias;

- Lhaga amigo de Josélio ;

- Lhaga amigo de Stones/Anézia;

- Lhaga amigo de Stones Júnior, Tainá e Silvestre Machado;

- Lhaga amigo de Tony David de Abidalla Júnior (Cabanela);

- Lhaga amigo Mario Antônio, José Euclides e João Eurico Aquino;

- Lhaga amigo de Wilson Bentes (Nanico);

- Lhaga amigo de Sandra Aquino, Cássia Aquino, Edilamar Aquino, Chico Aquino e Stelio Aquino;

- Lhaga amigo de Koko Rodrigues;

- Lahaga amigo de Dilceli Rodrigues, Dilza Rodrigues, Dilma Rodrigues, Dilce ;Rodrigues

- Lhaga amigo de Júlio Coelho (Julinho);

- Lhaga amigo de Otávio Xapuri, Eduardo Xapuri;

- Lhaga amigo de Pedro Lataria;

- Lhaga amigo de Augusto Barbosa, Jaime Barbosa, Anete Barbosa e Fátima Barbosa;

- Lhaga amigo de Vicente Moura, Carlinho Moura e Fernando Moura;

- Lhaga amigo de Fátima Moura e Silvana Moura;

- Lhaga amigo de Carlos Andrade e Manuelina;

- Lhaga amigo de Jean Aquino;

- Lhaga amigo de Júnior vulgo Anarquia;

- Lhaga amigo de Gessivaldo, Féla, Geiva e Gessianne

- Lhaga amigo de Marcelo Carvalho;

- Lhaga amigo de Carlos Américo Pantoja, Ronaldo Pantoja, Rosa Pantoja, Norma Pantoja;

- Lhaga amigo de Teódosio e Nilce;

- Lhaga amigo de Leni do Madeireiro;

- Lhaga amigo dos irmãos Jorge Pintão, Dartanhan, Marcos, Mario Caribé;

- Lhaga amigo de Francisco Alfaia e Antonieta;

- Lhaga amigo de Cleonice, Sonia, Dicilene Alfaia, Orlando Alfaia;

- Lahaga amigo dos Amaral de Sousa: Euler², Aline, Maisa e Ádria;

- Lhaga amigo de Vander N Andrade e Charles Bente...

Enfim, são tantos amigos que sei que vou esquecer nomes de alguém kkkkkkk

Mas, perdoem a memoria deste idoso que depois da COVID perdeu um pouco a memória kkkk

Mas porque citei nomes?

Se você tem alguma lembrança, causo, participou de algum momento de alegria com o Miguel comente aí.

E assim espero que tenham e fiquem as melhores lembranças desse meu querido irmão!!

Tenho saudades dele, mas só quero me encontrar com ele daqui mais uns 20 anos!! Aguenta pra aí Lhaga!!!