Dra. Marilene Castro Barros e Dra. Maria Betânia lançam livro em Óbidos

As professoras Dra. Marilene Castro Barros e Dra. Maria Betânia Albuquerque, lançaram neste sábado (17), na Casa da Cultura, em Óbidos, o livro, “NO TEMPO DAS FREIRAS: história, memória e educação em Óbidos - Pará”, que conta a história do Colégio São José, uma das mais tradicionais escolas de Óbidos.

A população obidense foi prestigiar o evento de lançamento, em que as pessoas presentes adquiriram o livro receberam o autografo das autoras, em uma noite de bastante concorrida.

Algumas alunas da Escola São José que participaram da pesquisa estavam presentes, muitas delas fazem parte de um coral que se apresentou durante a noite de autógrafos. As ex-alunas: Elvira Iudice Auzier, Idaliana Marinho de Azevedo, Elza do Carmo Barbosa Albuquerque, Izonina Bentes Tavares, Maria de Lourdes Viana Valente do Couto Filha; Maria José Vieira Pereira; Maria Alice Aquino; Edilza Maria Soares Savino; Ricardina Azevedo e Maria Luiza Pinto Bentes.

O Livro

A obra é resultado da Dissertação de Mestrado em Educação, intitulada, “O farol que guia: a educação de mulheres no Colégio São José – Óbidos-PA (1950 a 1962)”, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, de autoria da professora obidense, que contou com a orientação da Professora Doutora Maria Betânia Barbosa Albuquerque.

A obra é resultado de uma pesquisa histórica sobre o Colégio São José, instituição educacional centenária na Amazônia, criada para atender exclusivamente, a educação feminina. Foi fundada em janeiro de 1911 por Dom Amando Bahlmann, da congregação franciscana.

A pesquisa concentrou-se no período de 1950 a 1962, considerado o tempo áureo da educação na sociedade obidense quando o colégio esteve sobre a administração da Congregação das Irmãs Missionárias Imaculada Conceição. A pesquisa está situada no campo da História das Instituições Educativas e foi realizada sob os pressupostos teóricos da História Cultural, apoiando-se na história Oral, com registros documentais e fotográficos.

Por meio da história oral de 12 ex-alunas, o livro traz informações sobre o porquê do Colégio São José, ter sido espaço extremamente importante do tempo mais áureo da educação na sociedade obidense, transformando-se numa referência educacional de toda a região, além de promover a instrução e a educação moral cristã às mulheres que lá estudavam, o colégio influenciava, sobremaneira, no comportamento social das alunas e de suas famílias.

Também é importante mencionar que a publicação do livro contribuirá para conhecermos mais sobre a histórica da educação na Amazônia, história essa que pouco é conhecido por conta da carência de pesquisas realizadas nesse campo, o que corrobora para a escassez da literatura sobre a história das instituições educativas em âmbito regional.

Colégio São José

O Colégio São José, foi fundado em janeiro de 1911, por Dom Amando Bahlmann, então Bispo da Paróquia de Santarém, pertencente à Congregação Franciscana. Na época de sua fundação recebeu o nome de Colégio Paroquial São José.

