CMDCA abre inscrições para escolha dos membros do Conselho Tutelar de Óbidos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou nesta terça-feira, 04, o edital N° 01/2023, que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Óbidos. A eleição está marcada para o dia 1° de outubro deste ano e as inscrições para concorrer a uma das cinco vagas estão abertas até o dia 05 de maio de 2023.

O Conselho Tutelar é um órgão essencial para a proteção e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros tutelares são responsáveis por fiscalizar e atuar em situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, como violência, abuso e exploração sexual, negligência, entre outras.

Além disso, os conselheiros têm o papel de orientar famílias, escolas e a comunidade em geral sobre a importância de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Por isso, é fundamental que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seja democrático e transparente, a fim de garantir que os candidatos mais preparados e comprometidos com a causa sejam eleitos.

As vagas para o Conselho Tutelar de Óbidos oferecem uma remuneração mensal de R$3.000,00 (três mil reais) e uma carga horária de 40 horas semanais. Essa é uma oportunidade para quem tem interesse em atuar na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Para se inscrever, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, ter ensino médio completo, residir em Óbidos há pelo menos dois anos, não ter antecedentes criminais e apresentar os documentos solicitados no edital.

É importante destacar que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é conduzido pelo CMDCA, em parceria com a Prefeitura Municipal de Óbidos. A eleição será realizada por meio de voto direto, secreto e facultativo de todos os eleitores do município.

A escolha dos membros do Conselho Tutelar é uma responsabilidade de todos os cidadãos, pois a atuação desses profissionais é fundamental para garantir a proteção e o bem-estar das crianças e dos adolescentes. Por isso, é importante que os eleitores participem desse processo e escolham os candidatos que mais se identificam com a causa.

Para mais informações sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Óbidos, acesse o edital na íntegra por meio do link disponibilizado no final desta matéria. Não perca a oportunidade de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, inscreva-se e faça a diferença na vida das crianças e dos adolescentes de Óbidos.

- Clique aqui para ver o EDITAL na íntegra

www.obidos.net.br