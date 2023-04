Ufopa abre 20 vagas para professor substituto na sede e nos campi regionais

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou edital de processo seletivo simplificado para seleção de 20 professores substitutos. As vagas são para atuar na sede em Santarém e nos campi regionais. Os cargos abrangem 19 áreas e exigem títulos da graduação até o doutorado.

A jornada de trabalho é de 40 horas, com remuneração que vai de R$ 3.588,85 a R$ 7.885,78, a depender da titulação exigida para o cargo. A contratação poderá feita ser pelo período de até dois anos, já incluída a prorrogação da contratação. O prazo é definido na convocação formal para celebração do contrato.

As inscrições, em formato exclusivamente on-line, podem ser feitas de 5 a 10 de abril de 2023 na página http://www.ufopa.edu.br/concursos. Não está sendo cobrada taxa de inscrição.

A seleção será realizada em duas etapas: prova escrita, no dia 18 de abril; e prova didática, no dia 26 de abril. A aplicação das provas e o sorteio da prova didática serão presenciais, no campus de oferta da respectiva vaga, conforme o quadro disponibilizado no anexo III do edital.

O resultado de todas as etapas será publicado na página de Concursos. Segundo o cronograma, o resultado final do PSS está previsto para o dia 15 de maio.

- Edital nº 02/2023 – Processo Seletivo Simplificado Geral para Professores Substitutos

- Mais informações na página de Concursos.

