BELÉM: Baile das Estrelas acontecerá no dia 27 de maio no Clube Subsar

Obidenses que se destacaram em suas profissões serão homenageados.

O Baile das Estrelas, promovido pelo jornalista Aristides Dias, Tidão, será realizado no dia 27 de maio, no Clube Subsar, em Belém do Pará. A festa contará com a animação da Banda Maurício Jr e Trio.

Durante o evento, serão prestadas homenagens a destacados profissionais obidenses, por meio da entrega do Troféu "Personalidade do Ano". Tidão informou que: "Este reconhecimento é concedido a quem se sobressaem em suas carreiras, levando consigo o nome de Óbidos".

Aristides Dias também informou, que o casal Messias e Wanderly, juntamente com o Professor Dr. Igor Hamoy, já confirmaram sua presença nesse evento. A organização aguarda a confirmação de outros obidenses para abrilhantar ainda mais o Baile das Estrelas.

Messias Messias e Wanderly: atuam no ramo de cosmético há mais de 30 anos e se tornaram um case de sucesso, ganhando respeito e credibilidade no mercado.

Dr Igor Hamoy: Biólogo, com mestrado e doutorado em genética e biologia molecular, possui pós doutorado em bioinformática. É professor associado da universidade Federal Rural da Amazônia e orientador em programas de pós graduação. Atualmente, é diretor do Instituto Sócioambiental e dos recursos hídricos da Ufra e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq.

Serviço:

BAILE DAS ESTRELAS

LOCAL Subsar

Mesa: R$ 100,00

Contato: 91 98027-7488

Belém Pará

