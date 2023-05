ÓBIDOS: Prefeitura e Sebrae realizam a “Semana do MEI”, confira a programação

Programação será realizada de 22 a 26 de maio na Casa de Cultura, com capacitações e cursos gratuitos.

Os pequenos empreendedores de Óbidos, terão mais uma oportunidade de participar de capacitação e receber orientações sobre suas atividades, durante a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), que será realizada de 22 a 26 de maio, pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

As inscrições para participar das atividades são gratuitas e podem ser feitas no site do Sebrae/PA.

A programação que será realizada no auditório da Casa de Cultura, vai desde palestras, seminários e oficinas, até consultoria de projeção de marca no mercado.

A abertura da Semana do MEI será na segunda-feira (22) às 8h, com uma cerimônia, seguida do café da manhã com o Mei.

A coordenação do evento, reservou algumas atividades para que empreendedores não formalizados, também participem, como nos casos das palestras: “A Importância de ser MEI, Negócios e Oportunidades”; e “A Importância do Designer para o seu Negócio”.

Confira a programação completa da Semana do MEI:

22 DE MAIO (SEGUNDA-FEIRA)

8h às 8h20 – Abertura da Semana do MEI

8h30 – Café da manhã com o MEI

9h às 10h – Palestra

A Importância de ser MEI, Negócios e Oportunidades

Público-alvo: MEI e empreendedores não formalizados

Palestrante: Maria do Socorro Pereira de Sousa – analista do Sebrae

18h às 22h – Oficina de Fluxo de Caixa

Tema: Começando a controlar as finanças do meu negócio

Público-alvo: MEI formalizados

23 DE MAIO (TERÇA-FEIRA)

18h às 20h – Palestra

A importância do designer para o seu negócio

Público-alvo: MEI e empreendedores não formalizados

Palestrante: André Oliveira – expert in branding designer

20h15 às 21h15 – Palestra

Direito do Consumidor

Público-alvo: público em geral

Palestrante: Paulo Ezequiel Leite dos Santos – PROCON/Óbidos

24 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)

8h às 13h – Consultoria

A importância do designer para o seu negócio

(agendamento uma hora por empresa)

Consultor: André Oliveira – expert in branding designer

15h às 18h – Palestra

Direitos e obrigações quanto a emissão de alvará de funcionamento

Público-alvo: MEI formalizados

Palestrantes: Setor de Tributos da PMO/ SEMMA e Vigilância Sanitária

25 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)

8h às 13h – Consultoria

A importância do designer para o seu negócio

(agendamento uma hora por empresa)

Consultor: André Oliveira – expert in branding designer

19h às 20h – Seminário

Dia do Crédito

Público-alvo: MEI formalizados

Apresentações de agentes financeiros: BANPARÁ, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

26 DE MAIO (SEXTA-FEIRA)

8h às 13h – Consultoria

A importância do designer para o seu negócio

(agendamento uma hora por empresa)

Consultor: André Oliveira – expert in branding designer

18h às 21h – Oficina de Formação do “Preço de Vendas”

Tema: Como obter lucros e reduzir custos

Público-alvo: MEI formalizados

Instrutor: José Luiz Alves de Sousa – analista do Sebrae

FONTE: Comunicação/Pmo