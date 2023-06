ÓBIDOS: ‘Arraia dos Pauxis’ - Edital abre inscrições nos concursos de quadrilha junina e carimbó

Evento será realizado entre os dias 22 e 24 de junho na Praça da Cultura. Grupos têm até o dia 16 de junho para se inscrever.

O “Arraiá dos Pauxis” 2023 será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), que lançou oficialmente o maior evento do período junino em Óbidos, nesta quinta-feira (1º), através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Óbidos.

Como já é tradicional, as apresentações serão realizadas na Praça da Cultura, no Centro da cidade. O espaço receberá uma grande estrutura, para deixar o ambiente no clima dos festejos juninos.

O secretário de Cultura, Luiz Carlos Queiroz, explica que a programação ganhou mais uma noite, em virtude da divisão das apresentações. A primeira noite será apenas das atrações das escolas da rede municipal e demais unidades de ensino de Óbidos, e as duas noites seguintes, serão exclusivas para os concursos intermunicipais de Quadrilha Junina e de Carimbó, uma das novidades do evento nesse ano.

“Dessa forma vamos possibilitar que as escolas apresentem com tranquilidade os seus trabalhos, abrindo com chave de ouro o nosso ‘Arraiá dos Pauxis’, além de valorizar os trabalhos das nossas escolas. O nosso evento será tão bonito e organizado como no ano passado, quando o arraiá recebeu um investimento significativo da gestão municipal. Agora com a realização dos dois concursos intermunicipais de quadrilhas e carimbó, vamos manter o espaço da praça com uma estrutura que atenda a grandiosidade do evento”, disse Luiz.

Concursos intermunicipais

Entre os atrativos da festa junina de 2023, está a realização do 2º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, criado no ano passado como forma de incentivar o intercâmbio cultural entre municípios da região da Calha Norte.

As apresentações das quadrilhas estilizadas, que participarão da disputa, ocorrerão no dia 24 de junho, a partir das 20h.

A grande novidade desse ano será a realização do 1º Concurso Intermunicipal de Carimbó, atendendo a uma solicitação dos grupos folclóricos, para preservar e manter ativa entre os carimboleiros, uma das mais importantes manifestações culturais do Pará.

As disputas entre os grupos que confirmarem inscrição, serão realizadas no dia 23 de junho, a partir das 20h.

As inscrições para ambos os concursos, são gratuitas e poderão ser realizadas de 1º a 16 de junho por meio de WhatsApp (93) 99210-1906, pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , ou de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura, em dias úteis de 8h às 13h.

“Temos uma boa expectativa em relação às inscrições, principalmente pela realização do concurso de carimbó que agrega muito para o fortalecimento das nossas manifestações culturais. Por isso, esperamos apresentar uma programação de qualidade para a população, com apresentações em alto nível, tanto de quadrilha como de carimbó”, ressaltou o secretário de Cultura.

As ordens das apresentações dos dois concursos, serão conhecidas no sorteio que será realizado no dia 19 de junho, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos.

Poderão participar dos concursos, 10 grupos de carimbó e outros 10 grupos de quadrilhas juninas dos municípios que formam a região da Calha Norte: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa, desde que façam suas inscrições de acordo com as normas previstas nos editais.

- CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL

Premiação

A Prefeitura de Óbidos garantiu R$ 24 mil de premiação para os dois concursos, dando a devida importância aos trabalhos dos grupos, além de tornar a competição intermunicipal ainda mais atrativa.

Serão premiados os grupos de quadrilha que obtiverem as seguintes colocações:

5º colocado, com Certificado de Participação; 4º colocado, com Certificado de Participação; 3º colocado, com R$ 2 mil, troféu e Certificado de Participação; 2º colocado R$ 4 mil, troféu e Certificado de Participação; para o 1º colocado a premiação será de R$ 6 mil, troféu e Certificado de Participação.

Haverá premiações individuais com a entrega de troféus para os destaques: melhor rainha, melhor marcador, melhor apresentador, melhor casal caipira e casal de noivos.

Já a premiação do Concurso de Carimbó será realizada na seguinte forma: 4º colocado, Certificado de Participação; 3º colocado, Certificado de Participação, troféu mais R$ 2 mil; 2º colocado, Certificado de Participação, troféu mais R$ 4 mil; 1º colocado, Certificado de Participação, troféu mais R$ 6 mil.

Também haverá premiações individuais no concurso de carimbó para melhor apresentador, melhor rainha, melhor rei e melhor casal de peru.

FONTE: comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo