Abertas as inscrições para o Concurso Cultural da MRN, desenho e fotografia

Iniciativa revela talentos e estimula olhares a partir da sustentabilidade.

Expressar emoções de olhares conectados à sustentabilidade. Esse é um dos objetivos da 4ª edição do Concurso Cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN). As inscrições iniciam nesta quinta-feira (1) e seguem até o dia 27. Nas modalidades Desenho e Fotografia, podem participar crianças, jovens e adultos dos municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa, no oeste do Pará.

A temática do concurso cultural propõe aos participantes materializar a essência de suas perspectivas de interação com o meio ambiente, no pertencimento do enxergar e do viver na natureza. Os trabalhos apresentados serão avaliados por uma comissão julgadora a partir de critérios como capacidade técnica, criatividade, originalidade e relevância ao tema.

No ano passado, 170 trabalhos inscritos foram avaliados. Na categoria Fotografia, as lentes da consultora ambiental Jessiane Nogueira, focadas em mostrar que "A beleza da natureza está nos detalhes", a levaram a conquistar o 1º lugar. Na categoria Desenho I, a liderança do pódio foi para a pequena Alice Fonseca, de 6 anos de idade, que de seu imaginário revelou uma aquarela de um boto-cor-de-rosa. Já o 1º lugar da categoria Desenho II foi conquistado pela adolescente Natália Sampaio, de 14 anos, que morou na comunidade Ajudante e resgatou a infância ao retratar a exuberância de uma castanheira que ela sempre admirava ao longo do trajeto para o distrito de Porto Trombetas.

A meta deste ano é alcançar um público ainda maior. “O concurso tem sido um sucesso durante esses anos e, na quarta edição, estamos muito otimistas de que teremos um número maior de trabalhos inscritos em parceira com as escolas, com mais crianças, adolescentes e adultos, representando, por meio de desenhos ou fotografias, toda a história sustentável que estamos escrevendo na região”, destaca a analista de comunicação Loyana Demétrio.

O Concurso Cultural também consolida, de forma humanizada e estratégica, a valorização das ações socioambientais desenvolvidas pela MRN. Karen Gatti, gerente geral de comunicação da empresa, lembra com carinho a trajetória da iniciativa, quando no auge da pandemia, em 2020, recebeu a sugestão de fazer um concurso para a Semana do Meio Ambiente.

“Faltava uma semana para o dia 6 de junho e repactuamos para o aniversário da empresa. O concurso deu super certo. E a partir de 2021, conseguimos puxar para o mês correto. Virou o xodó das equipes de Comunicação, Meio Ambiente e Relações Comunitárias. Um concurso que nasceu virtual e agora aquece Porto Trombetas, comunidades vizinhas, municípios e é uma excelente oportunidade de revelar talentos que se conectam ao sentimento de proteção à natureza”, comentou Karen Gatti.

Após o concurso, os desenhos e fotografias apresentadas estamparão conteúdos desenvolvidos dentro da MRN. “Ter o olhar das pessoas sobre como elas enxergam a região onde nós estamos, retratado por meio da arte, é muito rico. Tanto que temos um cuidado de valorizar esses trabalhos por meio de nossas ações, seja nos calendários, cadernos ou Relatório de Sustentabilidade”, ressalta a executiva.

Fique atento(a) ao regulamento e saiba como participar:

Desenho

Estudantes que residam em Porto Trombetas, Oriximiná, Faro, Terra Santa e comunidades quilombolas e ribeirinhas que têm interface com o empreendimento.

Categoria 1:

Crianças de 3 a 7 anos de idade, matriculadas no Ensino Infantil.

Categoria 2:

Alunos (as) de 8 a 17 anos de idade, matriculados nos Ensinos Fundamental e Médio.

Fotografia

Categoria única:

1) Universitários(as) beneficiados (as) por bolsas estudantis cedidas pela MRN;

2) Empregados (as) próprios ou de contratadas da MRN;

3) Pessoas com mais de 18 anos que residam em Porto Trombetas, Oriximiná, Faro, Terra Santa e comunidades quilombolas e ribeirinhas que têm interface com o empreendimento.

- Clique aqui e confira o regulamento.

O resultado será divulgado no dia 24 de julho.

FONTE: Comunicação/MRN