A Festividade de Senhora Sant`Ana 2017, em Óbidos, terminou nesta quarta-feira (26), sendo que a procissão final da padroeira dos obidenses, saiu da Matriz por volta das 18:00 horas e percorreu várias ruas, acompanhada por centenas de fiéis. A organização da procissão começou por volta das 17:00h quando os fiéis começaram a chegar e se aglomerar em frente a Matriz. Após a procissão houve a tradicional missa campal na Praça de Sant Ana.

Nesta noite, a festividade de Sant Ana teve o seu ápice. Milhares de pessoas lotaram as Barracas, o Cliper e a Praça. Próximo a meia noite, a diretoria da Festividade de Sant´Ana, que teve este ano como coordenador principal, Gico Amaral, se reuniram no palco do Cliper de Sant´Ana, Juntamente com Dom Bernardo e Padre Davenir e agradeceram a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que a festividade pudesse acontecer, com também a população obidense que participou ativamente das atividades religiosa e culturais.

Gico Amaral, em sua fala, agradeceu a participação de todos e dedicou a Festividade de Sant´Ana ao seu Pai, Romualdo Amaral, que faleceu recentemente e que sempre contribuiu com a festividade de Sant´Ana.

A queima dos fogos, a meia noite, encerrou definitivamente as festividades, que deixará saudades em muitos corações, que de alguma forma terão que retornar ao seu cotidiano.

ww.obidos.net.br



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1242-festividade-de-sant-ana-2017-encerra-com-fogos#sigProIdd7769f686d View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1242-festividade-de-sant-ana-2017-encerra-com-fogos#sigProId38adb6f965 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.