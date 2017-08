Secretaria de Saúde de Óbidos ajudará pacientes em atendimento da Operação Sorriso

ONG que oferta tratamentos gratuitos para pacientes com fissuras labiais e realizará nova etapa de atendimentos em Santarém, no período de 17 a 20 de agosto.

O projeto humanitário denominado “Um Sorriso Muda Tudo”, realizado pela Organização Não Governamental (ONG), Operação Sorriso Brasil, realizará em Santarém, oeste do Para, pelo 11º ano consecutivo, mais uma etapa do programa que atende pacientes com fissuras labiais (lábio leporino) e/ou palatais (fenda palatina), no período de 17 a 20 de agosto.

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos (Semsa), auxiliará no encaminhamento dos pacientes que se encaixarem no perfil de atendimento do projeto, que ofertará 60 cirurgias gratuitas na nova etapa.

Os atendimentos iniciarão pela seleção dos pacientes, na próxima segunda-feira (14), a partir das 8h na Casa da Criança, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 860, bairro Santa Clara. Já as cirurgias serão realizadas no Hospital e Maternidade Sagrada Família.

Nas últimas semanas, os profissionais do Centro de Referência Especializado de Óbidos, realizaram a pré-avaliação dos pacientes que possuem lábio leporino, para fazer o encaminhamento por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), garantindo gratuitamente a passagem até Santarém e o atendimento ofertado pelos profissionais da ONG.

“No dia 14 em Santarém esses pacientes que foram pré-avaliados aqui passarão novamente por avaliação dos profissionais do projeto, lá eles irão encaminhar o tipo de atendimento que esse paciente receberá e determinar se ele deve passar pelo processo cirúrgico ou não. Embora sejam apenas 60 cirurgias disponíveis para essa etapa, o processo de triagem lá é ilimitado”, explicou a fonoaudióloga da rede municipal de saúde, Judite Carvalho, que já participou das etapas anteriores da Operação Sorriso.

Pacientes e mais um familiar que residam fora de Santarém poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da seleção. A Operação Sorriso também oferecerá transporte do local da hospedagem ao hospital no dia da cirurgia, além de alimentação, sem custo aos pacientes do abrigo.

Tratamento

A fonoaudióloga responsável pelo trabalho de pré-avaliação dos pacientes em Óbidos, explica que após os pacientes passarem pelo procedimento cirúrgico – caso eles tenham sido selecionados pelo projeto -, o tratamento prossegue com consultas periódicas no Centro Especializado da cidade de origem do paciente. “Por isso é importante que antes esse paciente nos procure. Nos casos de operação o tratamento dá continuidade na cidade de origem do paciente, ou seja, os obidenses que por ventura passem pela operação, darão continuidade no tratamento aqui conosco”, disse Judite.

Pré-avaliação

Os atendimentos de pré-avaliação em Óbidos serão realizados até o dia 11 de agosto (sexta-feira), no Centro de Referência Especializado, localizado na Travessa Isaltino José Barbosa, s/n, no bairro de Santa Terezinha, de 8h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Operação Sorriso

A Operação Sorriso é a maior organização médica voluntária do mundo. Reúne profissionais de 60 países para ajudar exclusivamente a pessoas portadoras de deformidades faciais, especialmente fissura labial (também conhecida como lábio leporino) e fenda palatina. Em 35 anos de atuação, já transformou a vida de mais de 240 mil pessoas.

No Brasil, as ações tiveram início em 1997. Ao longo de 20 anos, mais de 10 mil pessoas foram atendidas em quase 97 mil avaliações especializadas. Mais de 6,8 procedimentos cirúrgicos foram realizados em mais de 5 mil pacientes. Tudo gratuitamente, devolvendo funcionalidade e autoestimas para milhares de paciente. Neste ano, depois de Santarém, a Operação Sorriso realizará programas humanitários nas cidades de Fortaleza (CE) e Porto Velho (RO).

