NOTA DE FALECIMENTO: Profa. Edithe Carvalho Vieira

É com muito pesar que comunicamos o falecimento da professora Edithe Carvalho Vieira, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 11 de outubro de 2017, em Santarém.

A Equipe do Site www.obidos.net.br / www.chupaosso.com.br presta condolência aos seus filhos Klinger Carvalho, Andrea, Daniel e demais familiares. Que Deus em sua infinita misericórdia receba a Profa. Edithe no seu reino e que ela descanse em paz.

Biografia da Edithe Carvalho Vieira

Edithe Carvalho Vieira nasceu no dia 20 de novembro de 1940. Filha do casal Antonio Gomes de Carvalho e Ester de Jesus Carvalho. É escritora, poeta e professora. Descobriu sua vocação para a poesia e literatura aos 12 anos. Sua primeira obra foi à poesia “Limão, Limãozinho”, em seguida, escrevia redações sobre a Amazônia e a Primeira Eucaristia.

Professora Edithe como é carinhosamente chamada pela sociedade obidense, possui o nível superior em Letras e Literatura. No decorrer de sua vida profissional, assumiu diversos cargos públicos, tais como: Diretora, Vice-Diretora de escolas, Supervisora, Professora de Jardim, Educação Artística, Língua Portuguesa e Literatura; Secretaria de Trabalho; dirigiu o Circo Cultural; Presidente da Associação Cultural Obidense – ACOB; fundadora da Associação dos Professores; Correspondente Literária da Academia Paraense de Letras; agraciada com o titulo de Grande Benemérita da Academia Artística e Literária de Óbidos e fundadora do Teatro Amador Pauxis.

Professora Edithe já tem obra publicada, como: “Amazônia: contos, lendas, ritos e mitos”, (2010). Livro este que está sendo utilizado na Universidade de Berlin, na Alemanha e na Universidade de São Paulo. Escreveu coletâneas de poesias e contos. Participou na Feira Pan Americana, em Belém e da Feira Livre em Santarém.

Segundo a escritora, tudo o que escreve se identifica, se transporta para dentro da obra.

Seu último trabalho (Amazônia: contos, lendas, ritos e mitos, 2012), foi apresentado em Belém; Santarém; Óbidos; Berlin, Capital da Alemanha; Paris, capital da França e em São Paulo.

Deixou como mensagem a equipe de alunos da 8ª série que a entrevistaram no ano de 2012; “Ler muito, aproveitar bastante a leitura e nunca dizer eu não posso, porque o potencial para quem ler muito é interpretar bem a leitura. Vida é uma coisa que se tu tiveres, tens vida para ti e para dar para as outras pessoas que te rodeiam. E esta vida se resume em uma só palavra que é Deus”.

Biografia escrita por Prf. Carlos Vieira.

ACOB - NOTA OFICIAL

A Associação Cultural Obidense (ACOB) vem em público manifestar seu imenso pesar pela morte da professora Edithe Carvalho Vieira, aos 76 anos, ícone da cultura em Óbidos e ex-presidente desta Associação. Neste momento de dor, a diretoria da ACOB se solidariza com os familiares da professora Edithe, rogando a Deus para que a receba em seu colo generoso.

Ronaldo Brasiliense - Presidente da ACOB.

