Cinco corpos já foram encontrados no rebocador içado do rio Amazonas

Cinco corpos foram encontrados dentro do rebocador da Bertolini, retirando do Rio Amazonas, próximo a cidade de Óbidos, até o encerramento dos serviços, no início da noite desta terça-feira, dia 05. Os serviços reiniciaram na manhã desta quarta-feira dia 06, e ainda existe a esperança de encontrarem os outros quatro corpos nos compartimentos que ainda não foram abertos.

Conforme informações de Dilermando Dantas Dantas, diretor do Grupamento Fluvial, dadas ao G1/Santarém, os corpos estavam em ambientes diferentes da embarcação. "Estamos acompanhando de perto o trabalho da perícia do IML e até o momento já encontramos cinco corpos. Ainda não entramos nos camarotes da parte de baixo. Foram encontrados três corpos na parte de cima e dois embaixo, que não estavam nos camarotes. Os corpos estavam um na cabine do comandante, um na cabine do chefe de máquinas, um na sala de recreação, na parte da oficina, e um foi encontrado entre a cozinha e os camarotes", relatou.

Os trabalhos prosseguem nesta quarta-feira, com objetivo de encontrarem os quatro corpos que ainda faltam e as buscas se concentrarão nos compartimentos do porão da embarcação.

Segundo informações, os corpos encontrados serão levados para Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Santarém, onde serão periciados e identficados através de exames apropriados.

