Reunião com assentados e quilombolas discute oferta de curso de especialização pela UFOPA

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 26, na Casa da Cultura, em Óbidos, uma reunião com representantes quilombolas e assentados do Município, com objetivo de discutir um “Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade” a ser ofertado pela UFOPA, principalmente para populações do campo, da floresta e ribeirinhas.

Outros assuntos discutidos durante a reunião foi a questão do Programa Nacional de Reforma Agrária - Pronera e da demarcação de terras em áreas de assentamentos, entre outros assuntos.

Segundo informações, a UFOPA já abriu um edital em que as inscrições abriram dia 28 de fevereiro e irão até dia 02 de março, sexta-feira, onde os profissionais das áreas de assentamentos, quilombolas, poderão se inscrever diretamente na UFOPA e entregar uma documentação exigida no edital. “Esse curso de especialização vai funcionar em Santarém, em quatro módulos, terminará no ano que vem e é direcionado às pessoas que tem graduação, pois a ideia do Pronera é capacitar os profissionais que atendem as comunidades, tanto de assentamento como quilombolas”, informou Adriana Santos, servidora da Secretaria de Educação. Segundo Adriana Santo, a Secretaria liberará o servidor para realizar o curso e a Ufopa oferecerá uma bolsa para os cursistas, para ajuda de custo e transporte.

O Vice Prefeito Isomar Barros esteve presente na reunião, o qual comentou sobre os assuntos tratados na reunião: “Discutimos sobre o curso de especialização do Pronera, a elaboração de cursos técnicos para trazer para esse público, inclusive curso superior pelo. Outro ponto que discutimos aqui foi sobre uma reunião que irmos fazer no dia 14 de março, para discutir a questão da fundiária, com representantes de assentamentos, organizações civis organizadas”, comentou Isomar.

PARA MAIS INFORMAÇÕES LEIA O EDITAL NA INTEGRA

