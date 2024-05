Central de Marcação de Consultas online em UBSs está sendo implantada em Óbidos

O novo sistema vai garantir o acesso equitativo e eficiente aos serviços médicos no município.

Um novo sistema de agendamento de consultas está sendo implantado nas Unidades Básicas de Saúde de Óbidos, oeste do Pará, para facilitar o acesso dos usuários aos serviços médicos, sem que haja a necessidade de ir até à Central de Regulação na sede da Secretaria de Saúde, para solicitar o serviço.

Na segunda-feira, 6, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu o treinamento para os servidores que vão manusear o sistema nas UBS’s.

“É um projeto inovador, um sistema que vem para otimizar e dar mais celeridade nessa logística de acesso aos serviços médicos. Com esse sistema funcionando dentro da unidade de saúde, os pacientes terão a possibilidade de dar seguimento ao seu tratamento sem precisar se deslocar até à sede”, explicou Bernadete Castro, assessora do treinamento.

Como vai funcionar

A partir da implantação do sistema denominado "Marcação de Consultas", o paciente poderá se cadastrar e marcar os exames após a requisição médica, na Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa, onde haverá um profissional habilitado para proceder com o atendimento.

“Com a Central de Marcação da própria unidade o paciente vai cadastrar sua requisição, seja ela para exame, consultas especializadas dentro do município, ultrassonografias, cardiologia, e ele já sai com essa marcação de dentro da unidade, melhorando assim, o fluxo do paciente dentro do serviço”, explicou Herbene Belicha, diretora da Atenção Primária de Saúde de Óbidos.

Adaptação e treinamento

O novo sistema está em fase de adaptação e treinamento. A previsão da Semsa é que a partir de junho o programa já esteja funcionando em todas as unidades de saúde que tenham acesso à internet.

“Estamos com a parte de treinamento dos funcionários que vão operar o sistema dentro das unidades básicas de saúde. O software é descentralizado, em qualquer lugar com acesso à internet em celular, tablet, ou computador o operador vai conseguir acessar as informações em tempo real”, reforçou Breno Caetano, gestor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI).

No primeiro momento o sistema disponibilizará atendimentos especializados que são feitos dentro do município, e posteriormente para agendamento do Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

FONTE: Comunicação/PMO