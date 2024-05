Capacitação Técnica de controle de Pragas e Compostagem foi realizada em Oriximiná

A Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, em ação coordenada pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, realizou atividade de formação com as mulheres integrantes das atividades do Eixo III - geração de renda e Eixo V - meio ambiente e sustentabilidade, na horta comunitária da Comunidade Sant’ana, no município de Oriximiná.

Com o objetivo de capacitar e apresentar métodos orgânicos de controle de pragas e adubação, o técnico agrícola responsável pelas atividades realizou a apresentação de técnicas alternativas, enfatizando cada etapa do processo de reciclagem do lixo orgânico, demonstrando na prática como realizar o manejo desses insumos gerados a partir de restos orgânicos para obtenção do adubo e a menor incidência de pragas regionais com controles orgânicos.

Dessa forma, as mulheres foram conscientizadas a aplicar as técnicas para obter alimentos cada vez mais orgânicos, livres de aditivos químicos, o que consequentemente também estimula a redução dos custos de produção no cultivo das hortaliças e garante a ingestão de alimentos cada vez mais saudáveis.

Na oportunidade, a coordenação diocesana acompanhada da coordenação local do projeto, alinhou informações que irão possibilitar a realização de ações de atendimento multidisciplinar, realizadas por uma equipe técnica especializada, no município de Oriximiná, possibilitando assistência às demandas solicitadas pelas mulheres do projeto.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através de Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres de nossa região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e conscientizando sobre a sustentabilidade e fortalecendo o serviço pastoral.

FONTE: Diocese de Óbidos