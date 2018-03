O Projeto Comunidade Eficiente da CELPA beneficia mais de 600 famílias no Oeste do Pará

Famílias nos municípios de Curuá e Óbidos poderão fazer o cadastro a partir de hoje, dia 06, para participar do benefício do Projeto Comunidade Eficiente, criado pela Celpa.

O Projeto Comunidade Eficiente, criado pela Celpa, atende a população baixa renda fazendo a troca de geladeiras ineficientes por novos refrigeradores e lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos mais econômicos - as Led's.

No município de Itaituba, 240 famílias substituíram suas geladeiras antigas, por novinhas e ainda, foram contempladas com 1.500 novas lâmpadas Led's. Esta semana, a partir de hoje, 06, até o dia 12, as famílias nos municípios de Curuá e Óbidos poderão fazer o cadastro para participar do benefício.

Os inscritos precisam estar cadastrados como clientes baixa renda na base de dados da Distribuidora e possuírem uma geladeira em mau estado de conservação, mas em funcionamento.

De acordo com o Executivo da Área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a concessionária pretende conscientizar sobre o consumo consciente: “o cliente pode ter uma considerável economia ao trocar seu equipamento antigo por um novo. É muito importante ficar atento a qualidade da geladeira - considerado um equipamento de suma importância para o uso diário e um eletro que consome bem energia - usá-la de forma racional evita desperdício e economia na hora de pagar sua conta, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental. Vale ressaltar, que as geladeiras velhinhas são recebidas e enviadas a uma empresa especializada em descarte sustentável, devidamente

O Projeto Comunidade Eficiente já fez a entrega de mais de 51 mil refrigeradores e distribuídas mais de 560 mil lâmpadas de LED em todo o Estado do Pará.

E agora, 480 famílias serão contempladas em Curuá e Óbidos. As equipes da Distribuidora já estão nas duas cidades realizando o cadastro das famílias.

Serviços:

Local de Inscrição no Projeto

Óbidos - na Praça Santa Terezinha - de 06/03 a 12/03.

Curuá - na Praça Beira Rio - no período de 06/03 a 12/03.

As geladeiras serão todas entregues ainda este mês.

Por: ASCOM/Celpa

