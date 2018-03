“Jantar dos Castanheiros” marca a abertura do XXI Festival da Castanha do Andirobal

Moradores da comunidade Andirobal, localizada a 72 km da sede do município de Óbidos, realizaram na noite de quinta-feira (8), a abertura oficial da programação do XXI Festival da Castanha. O evento vai até o próximo sábado (10).



A localidade conhecida como uma das mais tradicionais no cultivo da castanha, mantém há mais de duas décadas a tradição dos moradores que sobrevivem da coleta de um dos frutos de maior valor da Floresta Amazônica, de celebrar anualmente a produção da castanha e seus derivados.



O festival é reconhecido como um dos maiores eventos culturais da região onde a comunidade está localizada, na divisa com o município vizinho de Curuá, as proximidades da PA – 429. O primeiro dia de evento atraiu um excelente público que foi prestigiar a programação cultural e degustar as iguarias feitas a partir da castanha.



O secretário de Cultura e Turismo, Eduardo Dias, que representou o prefeito Chico Alfaia na cerimônia de abertura, lembrou da importância do festival não só para a cultura da região, mas também para a economia local. “A castanha é um dos frutos mais ricos e de maior valor comercial que existe em nossa floresta. Estar aqui e presenciar o esforço dessa comunidade para realizar o festival e para viver da coleta desse fruto importantíssimo é gratificante. Parabéns a esses aguerridos moradores que mantém vivo esse festival”, disse o secretário.



O evento realizado pela Associação Comunitária do Andirobal, é um dos atores principais na manutenção da manifestação que integra o calendário anual de eventos do município.



Eduardo Venâncio, um dos coordenadores, agradeceu a presença do público e o apoio do governo municipal e de empresas privadas para a realização do festival. “Esse ano novamente fomos agraciados com a ajuda da prefeitura de Óbidos que foi uma grande parceria nossa. Tivemos também o apoio da Caiba Indústria e Comércio, além de outras empresas que ajudaram a gente a fazer o festival da castanha. Nossa gratidão a todos que nos ajudaram a manter essa tradição da comunidade Andirobal”.



A primeira noite de festival foi marcada pelo tradicional jantar dos castanheiros. Moradores da região que trabalham na coleta da castanha, são prestigiados com um banquete ofertado pela coordenação do evento.



Até o próximo sábado, dia do encerramento, a programação contará com show de calouros, seresta na sede da comunidade, provas do maior e menor ouriço encontrado. Além de programação esportiva com corrida dos castanheiros com paneiro nas costas e torneio de futebol, escolha da rainha do festival, e a festa de encerramento.

