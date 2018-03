Em Óbidos o Grupo de Teatro Getsêmani se prepara para encenar a Via Sacra

Uma grande demonstração de fé pode ser vista durante a Semana Santa na cidade de Óbidos, quando jovens atores do Grupo de Teatro Getsêmani encenam a Via Sacra pelas ruas da cidade há mais de 20 anos.

Fomos visitar o ensaio dos atores do Grupo Getsêmani, na sexta-feira, dia 09, os quais estão se preparando para a encenação da Via Sacra que já faz parte do calendário cultural de Óbidos, um dos eventos culturais bastante prestigiados pela população obidense.

Os ensaios estão acontecendo no Salão Paroquial, com a presença de muitos jovens, de vários Bairros da cidade de Óbidos, que há várias gerações vem se revezando nessa encenação. Todo ano há uma renovação no elenco, pois muitos atores que participaram da encenação saem de Óbidos para outras cidades, em busca de estudos ou trabalho. Os que permanecem, continuam na luta, reorganizam o elenco e repassam os papéis para os mais novos e assim já se vão várias gerações.

Apesar das grandes dificuldades que o Grupo vem enfrentando há anos, referente a questão financeira e para montar o elenco, a força de vontade e a união da juventude que compõe o Getsêmani fazem com que a encenação pelas ruas de Óbidos sempre aconteça durante a Semana Santa.

O Grupo de Teatro Getsêmani conta com a ajuda de muitos obidenses, como também com a força de vontade do Grupo, portanto, quem estiver disposto a ajudar é só entrar em contato com Coordenação do Grupo, Lourdes Bentes (Lurdinha).

