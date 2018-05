Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe continua

A Campanha de Vacinação contra a Gripe em todo Brasil iniciou dia 23 de abril e irá até 1º de junho, estratégia do Ministério da Saúde para diminuir o impacto da gripe em todo o país. O Dia D, considerado a data mais importante de mobilização nacional, está marcado para 12 de maio, um sábado.

Em Óbidos, o Enfermeiro Eudison, falou sobre as estratégias de vacinação no município: “O Cronograma de vacinação no município de Óbidos começou pelas Unidades Básicas de Saúde e todas UBS já estão com vacinas e estão fazendo a vacinação”, informou.

Segundo Eudison, o Ministério da Saúde irá repassar um quantitativo de vacinas, para vacinar 14.979 pessoas em Óbidos, entretanto, a Secretaria de Saúde recebeu inicialmente Mil doses. “Como a campanha vai até dia 1º de junho, então a população não deve ficar preocupada, pois o restante das vacinas deve chegar antes do dia 12, quando acontecerá o Dia D de Vacinação”, informou Eudison.

Na Zona de Várzea e Terra Firme, a vacinação começou no dia 24 de abril e vai se estender até o dia 25 de maio. Pelas dificuldades dos agentes de saúde chegarem em algumas comunidades, foi feito um cronograma, para que os mesmos cheguem nessas comunidades e garantam a vacinação da população alvo.

Eudison informou que no Dia D de Vacinação, 12 de abril, os 20 postos de Saúde estarão funcionando e que cada bairro terá 3 postos de vacinação, e que a vacinação iniciará a partir das 8h e irá até as 17h.

Quem deve tomar vacina?

A escolha dos grupos que deve se vacinar, são os mais vulneráveis aos efeitos da gripe e sofrerem mais com seus sintomas e desdobramentos.

Além disso, parte desse pessoal possui contato diário com outras pessoas infectadas, o que aumenta o risco de transmissão. A lista inclui:

- Crianças de 6 meses a 5 anos;

- Pessoas com mais de 60 anos

- Gestantes;

- Mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias;

- Profissionais da saúde;

- Professores da rede pública e particular;

- População indígena;

- Portadores de doenças crônicas, como diabetes, asma e artrite reumatoide;

- Portadores de trissomias, como as síndromes de Down e de Klinefelter;

- Pessoas privadas de liberdade;

www.obidos.net.br

