DETRAN e DEMUTRAN intensificam fiscalização pelas Ruas de Óbidos

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) intensificaram a fiscalização pelas ruas de Óbidos, com objetivo de coibir irregularidades no trânsito obidense.

Rodolfo Sales, Agente de Fiscalização do DETRAN, está em Óbidos, o qual está participando da fiscalização, o qual informou que foi destacado para Óbidos por determinação da diretoria operacional do Detran, para realizar as fiscalizações de rotina, principalmente da documentação.

“Dependendo das infrações serão adotadas medidas administrativas e se a documentação estiver atrasada, o veículo será recolhido, caso seja o condutor desabilitado, serão tomadas as providências cabíveis”, informou Rodolfo.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

