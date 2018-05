Educomunicação será tema de ciclo de oficinas em Faro, Terra Santa e Oriximiná

Junho, julho e agosto, meses em que os municípios de Faro, Terra Santa e Oriximiná, na região da Calha Norte, irão receber o ciclo de oficinas em Educomunicação realizadas pela Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam, no âmbito do Eixo Capital Social do Programa Territórios Sustentáveis, com patrocínio da Mineração Rio do Norte – MRN e parceria da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional – Usaid. Os temas escolhidos para as oficinas foram: Produção Jornalística e criação de roteiro, Edição de Vídeo e Criação de Páginas na internet, temas que visam promover o empoderamento dos participantes, fazendo com que eles sejam protagonistas das suas histórias por meio da comunicação a serviço da educação e comunidade.

A coordenadora do Eixo Capital Social, Renata Freire, acredita que a partir das oficinas os jovens poderão ter um maior envolvimento com as ações realizadas pelas associações, conselhos e grupos a qual pertencem. “Nós acreditarmos que a partir da aquisição destas habilidades os jovens se sentirão mais atraídos para se envolver e engajar nestas associações e, além disso, poderão ajudar no fortalecimento institucional, divulgando os trabalhos das organizações”, frisou Renata.

A primeira oficina a ser realizada no período de 04 a 09 de junho será em Produção Jornalística e Criação de Roteiro, dois temas importantes para quem irá atuar na área da Educomunicação. A partir das oficinas os jovens terão conhecimento sobre como criar conteúdos jornalísticos para as diferentes mídias, conteúdos que possam subsidiar as ações das associações na elaboração de projetos e campanhas. “Com as oficinas os jovens poderão atuar como agentes de comunicação e eu acredito que isto é um ganho para os territórios já que eles poderão contribuir com a missão institucional das organizações, produzindo reportagens e vídeos criativos sobre as ações estratégias que as associações e conselhos possuem, além disso, no futuro podem promover campanhas de financiamento coletivo para captação de recursos para a ações voltadas para educação, cultura, meio ambiente prevenção e combate à exploração sexual, drogas, álcool e outros temas de interesse”, finalizou a coordenadora

As inscrições para as oficinas em Educomunicação estão sendo realizadas nos escritórios locais dos municípios de Faro, Terra Santa e Oriximiná, que ficam localizados em salas dentro das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos respectivos municípios. Ao todo foram disponibilizadas 40 vagas por módulo para jovens que atuem em associações, cooperativas, conselhos e entidades representativas e demais interessados. Em junho serão realizadas Oficinas em Educomunicação para a Produção Jornalística e Roteiro, em julho serão ministradas Oficinas em Edição de Vídeo e em agosto Oficinas para a Criação de Páginas na internet.

As oficinas fazem parte das ações realizadas pela Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam, dentro do Eixo Capital Social do Programa Territórios Sustentáveis que também conta com a gestão integrada da Agenda Pública e Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon com o patrocínio da Mineração Rio do Norte – MRN e parceria da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional – Usaid.

FONTE: Território Sustentável

