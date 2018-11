“Arrastão Rosa” marca o encerramento do Outubro Rosa em Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na quarta-feira 31, o grande encerramento do outubro rosa denominado "ARRASTÃO ROSA", um carnaval contra o câncer de mama.

A concertação do evento, que começou com atividades de danças, na Praça de Santa Teresinha, que iniciou por volta das 18h, com orientação do professor de dança Patrick Siqueira.

A Banda do Bloco Pai da Pinga comandou um arrastão especial pelas ruas de Óbidos e finalizou no estacionamento da praça Frei Rogério, Próximo a Praça do Ó.

FONTE: Informações e fotos Ascom/Pmo

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2243-arrastao-rosa-marca-o-encerramento-do-outubro-rosa-em-obidos#sigProIdf391b8a2a8 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.