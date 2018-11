Professora Nazaré, muito obrigado e parabéns…

É aquele momento em que podemos olhar para trás e refletir sobre “o que eu fiz da minha vida?” e sem dúvida podemos dizer que ela foi e é um ícone da língua portuguesa em nossa terra.

Afinal ao olhar ao logo do tempo e tentar mensurar quantas horas e horas foram depositadas na arte de educar, apenas com o intuito de fazer com que aquele aluno ou aquela aluna pudessem ter uma oportunidade na vida diante de um mundo tão diverso.

Por outro lado, podemos imaginar o volume de pessoas, homens e mulheres, independente da religião e cor estiveram diante de seus ensinamentos.

E nesta oportunidade ao completar 70 anos de idade em que o limite da Lei define que não há mais o que fazer, pois você não pode e nem deve mais estar sobe a égide do relógio e nem sob a responsabilidade de fazer mais… Mesmo que possamos ver em seus olhos e em seu coração que ficar mais um dia, mês ou ano, não teria problema… contenha-se, relaxe, está bom demais.

Calma Maria de Nazaré, deixe essa incumbência para os novos profissionais que estão chegando. Afinal, você já cumpriu seu papel social, e muito bem diga-se de passagem.

Lembre-se dos milhares de alunos que você ajudou a formar a opinião, mentalidade, a linguagem, desde o Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

Hoje, muitos são pais e mães de família, muitos ainda são administradores, médicos, advogados, filósofos, contadores, professores, doutores, mestres…

E ao chegar a esse momento de dizer até logo a essa função, os educadores, os colegas de trabalho da última escola, O São Francisco, município de Óbidos, podem dizer em nome de todos os seus educandos ao longo de sua história. “Muito Obrigado Professora Nazaré” …

Por Márcio Rubens

FONTE: Blog Fivelando

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2247-professora-nazare-muito-obrigado-e-parabens#sigProIdfc444a3ef9 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.