Óbidos: Entrada da cidade começa a receber iluminação no trecho até o IFPA

A Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, deu início nesta segunda-feira (12), ao processo de instalação da iluminação pública na saída da cidade no trecho que compreende do Posto Progresso até o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na Área Industrial.

O perímetro de grande movimentação de alunos do IFPA está sendo contemplado com luminárias modernas em 22 pontos para dar mais segurança aos transeuntes, moradores e motoristas que trafegam pelo local.

De acordo com o prefeito Chico Alfaia que acompanhou o início dos trabalhos na tarde de hoje, o investimento está sendo financiado com recursos próprios do município.

"Esse é um compromisso nosso com a comunidade estudantil do IFPA e com os moradores da região. Com recursos próprios iniciamos a execução desse serviço que poderá no futuro chegar até ao aeródromo da cidade", ressaltou o prefeito.

Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa Prime Engenharia, vencedora do processo licitatório realizado pela prefeitura para a execução do serviço. A iluminação no local será em LED, o que proporcionará melhor visibilidade e economia.

"Foram feitos todos os levantamentos necessários para sabermos que tipo de material utilizar aqui e também onde seriam instalados os equipamentos. Seguindo todos os padrões de segurança, nossa expectativa é finalizar o processo de instalação dos braços de sustentação das lâmpadas, subestações e malha de aterramento em uma semana", informou o proprietário da Prime Engenharia, João Paulo.

Após a montagem e fixação dos equipamentos, a obra passará ainda por um processo de avaliação e validação das novas luminárias no sistema da empresa concessionária de energia, para que em seguida sejam ligadas à rede de distribuição de energia elétrica e passem a funcionar.

Por: Érique Figueirêdo- Fotos: Odirlei Santos-ASCOM/PMO

