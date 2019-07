Quermesses das escolas movimentam a cidade de Óbidos

Durante a quadra junina registramos as quermesses realizadas por várias escolas, as quais movimentaram os obidenses, sendo que nesta matéria, estamos postando as imagens das quermesses das Escolas Raimundo Cardoso de Araújo, Duque de Caxias, Valente do Couto e Escola José Veríssimo, que atraíram um bom público contagiando as pessoas que foram prestigiar os eventos, com muita alegria e animação.

Na programação as escolas apresentaram danças folclóricas, quadrilhas, carimbó, escolha da misse caipira, entre outras atrações, como também não poderia faltar as deliciosas iguarias juninas: vatapá, maniçoba, salada de frutas, bolo de macaxeira, tacacá, etc.

Registramos algumas imagens das quermesses dessas escolas, onde os gestores, professores e alunos se empenharam ao máximo, para mostrar a população obidense o melhor da festa junina.

Fotos de Vander N Andrade

