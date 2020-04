A Diocese de Óbidos e a Comissão Pró-Índio realizam campanha contra o Covid-19

A DIOCESE DE ÓBIDOS e a COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO somam esforços na luta contra o coronavírus no Baixo Amazonas, Pará.

Entre as iniciativas conjuntas, está a produção e divulgação de podcasts com orientações de prevenção e cuidados dirigidos aos quilombolas e ribeirinhos da região.

Os programas trazem orientações em linguagem didática e especialmente adaptadas à realidade local.

Vivendo na zona rural, distantes da sede dos municípios e, muitas vezes, sem acesso a internet, quilombolas e ribeirinhos têm dificuldade de obter orientações de prevenção a COVID-19.

Em muitas comunidades, a rádio cumpre papel importante no acesso a informação.

Pensando nisso, a Diocese de Óbidos e a Comissão Pró-Índio lançam um convite às rádios locais para se somarem à campanha divulgando os programas que produziram.

Os dois primeiros programas podem ser acessados pelos links:

- A IMPORTÂNCIA DA DISTÂNCIA ENTRE AS PESSOAS

- FAXINA NA CASA E NO CORPOS

Enfrentando a pandemia na zona rural

Além da dificuldade de acesso a informação, as comunidades na zona rural enfrentam outros desafios específicos na luta contra o coronavírus.

Por exemplo, o necessário distanciamento social na zona rural trás dificuldades no acesso a gêneros alimentícios, produtos de higiene e medicamentos apenas disponíveis nos centros urbanos.

Até mesmo o pagamento das contas fica inviabilizado sem a ida até a cidade.

E a comunicação, inclusive para reportar e requerer atendimento médico para casos graves da COVID-19, corre o risco de ser inviabilizada sem o fornecimento do diesel para alimentar os motores geradores.

Conforme divulgou o IBGE, na sexta-feira passada (24/04), Oriximiná e Óbidos figuram entre os municípios brasileiros com maior presença de comunidades quilombolas, ocupando, respectivamente, o 4º e 8º lugar. A Comissão Pró-Índio estima que a população quilombola nos dois municípios supera 19 mil pessoas.

Em 26/04, Óbidos contava com dois casos de contaminação por coronavírus confirmados, um deles com registro de óbito. E em Oriximiná já são três casos da COVID-19, todos em Porto Trombetas, vila da Mineração Rio do Norte.

FONTE: Ascom/CPI-SP (a/c Carolina)

