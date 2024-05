Membros do Conselho Municipal do Idoso são empossados para mandato 2024/2026

O colegiado é formado por 20 membros titulares e suplentes, que representam a sociedade civil e entidades governamentais.

A Prefeitura de Óbidos deu posse aos novos membros do Conselho Municipal do Idoso (CMI), para o mandato do biênio 2024 a 2026, por meio Decreto nº. 247, de 27 de março de 2024.

O CMI caracteriza-se como um órgão consultivo e deliberativo, cujas atribuições são propor políticas públicas e fiscalizar o atendimento dos direitos da população idosa em serviços, produtos e atividades desenvolvidas no município de Óbidos.

A solenidade de posse dos novos conselheiros foi realizada na terça-feira, 07, na Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes). Foram empossados 10 titulares e 10 suplentes, representantes de entidades governamentais e não governamentais.

“Eu me sinto honrada em fazer parte deste novo Conselho da Pessoa Idosa, um conselho tão importante, que tem por objetivo assegurar os direitos sociais, criando condições de promoção, autonomia, integralidade e efetivação do idoso na sociedade”, ressaltou Suelem Lima Ferreira, membro titular, representante da Semdes.

Dentre as atribuições do CMI, está a aproximação do poder público municipal e dos órgãos de representação estadual e nacional estabelecendo, na medida do possível, relações que possam ajudar na construção de uma sociedade mais organizada e participativa.

“O Conselho do Idoso possui uma organização muito ativa em nosso município. Esperamos que todos os trabalhos que venham a ser desenvolvidos, possam obter êxito principalmente com o apoio da gestão”, reforçou Jeanete Lima da Silva, membro titular, representante da Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Óbidos.

Membros – Entidades governamentais

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes

Suelem Lima Ferreira Mafra – Titular

Jussara Amaral de Souza – Suplente

Secretaria Municipal de Saúde – Semsa

Klause Maria Vieira Teixeira – Titular

Ariana Claudia Barros Rodrigues – Suplente

Secretaria Municipal de Saúde – Semed

Roseny dos Santos Silva - Titular

Iolane Fausto da Silva Pimentel – Suplente

Secretaria Municipal e Esporte e Lazer – Semel

Raimundo Claudio de Carvalho Florenzano – Titular

Raimundo João da Silva Pinheiro – Suplente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – Semab

Jânio de Souza Queiroz – Titular

Luciane Deina – Suplente

Membros – Entidades não governamentais

Pastoral da Pessoa Idosa – PPI

Manoel Ribeiro Santos – Titular

Idamilia Garcia da Penha – Suplente

Associação dos Amigos do Menino Jesus – AAMJ

Françoise da Silva Batista – Titular

Marta Farias Pinheiro – Suplente

Associação das Pessoas com Deficiência de Óbidos – APDO

Idenice Silva dos Santos – Titular

Idelmar da Silva Nascimento – Suplente

Associação de Apoio ao Meio Ambiente e a Vida - AAMAV

Welington Barbosa de Albuquerque – Titular

Rosineide da Silva Nunes – Suplente

Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Óbidos – AMTMO

Jeanete Lima da Silva – Titular

Maria do Socorro Amorim Duarte - Suplente

