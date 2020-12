O obidense Romualdo Andrade venceu o 16º Concurso Literário Mário Quintana

O Conto “O Homem que Escutava Cornelius Cardew”, do obidense Romualdo Andrade venceu 16º Concurso Literário Mário Quintana no Rio Grande do Sul.

No ano de 2020, o Sintrajufe/RS promoveu o 16º Concurso Literário Mário Quintana e o 16º Concurso Fotográfico. Foram diversas categorias, que abarcam tanto as pessoas sindicalizadas quanto o público externo, no Rio Grande do Sul e nacionalmente. Os organizadores do Concurso divulgou nesta terça feira, dia 15, os nomes dos vencedores e das vencedoras, sendo que este ano, por conta da pandemia, não haverá cerimônia de premiação, categoria.

Destacamos aqui o obidense Romualdo de Andrade Filho, que venceu o 16º Concurso Literário Mário Quintana, na categoria Conto, na modalidade Nacional com o tema Pandemia, com o Conto “O Homem que Escutava Cornelius Cardew”.

Romualdo de Andrade é obidense formado em Administração pela PUC-Campinas, cursa atualmente licenciatura em História da Universidade Mackenzie - SP. Vencedor também do Prêmio Flip de Literatura 2020 realizado na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, com o Conto “Terra Anfíbia”.

Segundo a organização do Concurso, em 2020, não haverá produção do livro impresso com os textos vencedores do concurso. Porém, será editado um eBook para ampliar o acesso público a esses textos e divulgar os trabalhos dos autores. No caso das fotografias, os trabalhos serão incluídos normalmente nos calendários confeccionados pelo sindicato.

Estamos divulgando o resultado 16º Concurso Literário Mario Quintana, Modalidade Nacional.

