“Programa Vigia” deverá ser implantado em Óbidos e outros municípios de fronteira

O Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o conceito de Vigilância, Integração, Governança, Interoperabilidade e Autonomia (Vigia), tem como pilares do programa a atuação integrada entre instituições e agentes de segurança, cujo objetivo é aumentar a fiscalização e repressão contra os crimes transfronteiriços, como contrabando, tráfico de drogas, armas e munições.

Nesse sentido, representantes das Forças de Segurança do Governo Federal, Estado, Prefeitura de Óbidos e Ministério da Justiça, se reuniram nesta quinta-feira, dia 04, na Casa da Cultura de Óbidos e discutiram a implantação do "Programa Vigia" em Óbidos e outros municípios de fronteira.

Estiveram presentes na reunião representantes da Prefeitura Municipal de Óbidos, Prefeito Jaime Silva; do Ministério da Justiça (Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública), Sr. José Camilo da Silva; do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), Coronel Maués; das Forças de Segurança Pública do Estado, SEGUP e PM e da Polícia Federal (PF).

"É importante fazer um diagnóstico da segurança publica aqui na calha norte, para que a partir desse levantamento de informações a gente elabore um relatório detalhado e ele possa subsidiar as ações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública como politica de governo, pra ter uma melhoria da segurança no município”, comentou José Camilo.

Coronel Maués elogiou a presença do representante do Ministério da Justiça na Região, para conhecer a realidade das forcas de segurança, o qual comentou: "Agradecemos o Dr. Camilo pela atenção que está tendo com nossa região, estávamos esquecidos e agora estamos felizes pelo Programa Vigia que será implantado na região”.

O Prefeito Jaime Silva falou da história de Óbidos e de sua importância estratégica para a região, agradeceu o representante do Ministério da Justiça por Óbidos fazer parte do programa Vigia do Governo Federal. "Estamos aberto a receber a Polícia Militar, Federal e todas as forças de segurança que vão contribuir para a proteção e o desenvolvimento do nosso município", comentou Jaime.

Com informações Comunicação/ PMO

Fotos de Vander N Andrade

