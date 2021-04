Ufopa lança edital de Processo Seletivo Regular 2021

A Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publica nesta segunda-feira, 5 de abril de 2021, o edital que rege o Processo Seletivo Regular Unificado 2021 (PSR/Ufopa 2021), destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cursos de graduação da universidade, licenciaturas e bacharelados, tanto para o campus sede, em Santarém, quanto para os demais campi da Ufopa, localizados em Oriximiná, Óbidos, Monte Alegre, Alenquer, Itaituba e Juruti.

A Ufopa oferta 1.405 vagas, sendo 1.131 vagas para os cursos do Campus de Santarém, 38 vagas para o Campus de Alenquer, 38 vagas para o Campus de Monte Alegre, 54 vagas para o Campus de Oriximiná, 36 vagas para o Campus de Itaituba, 72 vagas para o Campus de Juruti e 36 vagas para o Campus de Óbidos.

Do total de vagas, 706 são reservadas para o sistema de ingresso por cotas sociais, destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. De acordo com as informações prestadas no momento da inscrição, o candidato poderá se encaixar nos critérios de um dos oito grupos de cotas sociais definidos no edital.

Novos cursos

No PSR 2021, a Ufopa oferece dois novos cursos para o Campus Santarém: Engenharia Mecânica, pelo Instituto de Engenharia e Geociências (IEG) e Ciências Ambientais, pelo Centro de Formação Interdisciplinar (CFI).

Inscrições - Para participar, o candidato deve ter concluído o Ensino médio ou equivalente e deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2019 ou 2020. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente via internet, através do endereço www.ufopa.edu.br/psr2021. O período para inscrições inicia nesta segunda-feira, 5 de abril, e segue até as 23h59min do dia 5 de junho de 2021.

Para se inscrever, o candidato deve possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um endereço de e-mail válido e único. É preciso preencher corretamente todos os dados solicitados, inclusive as informações sobre o perfil socioeconômico, além de indicar a opção de curso desejado.O candidato que tiver faltado em algum dia de prova do Enem, que tenha obtido pontuação inferior a 450 na Redação ou que tenha tido pontuação média das quatro áreas temáticas inferior a 400 será automaticamente eliminado do PSR 2021. Caso tenha participado do Enem nos dois anos, 2019 e 2020, será escolhida a maior nota.

Habilitação e preenchimento de vagas – Estão previstas duas convocações no PSR 2021. Os candidatos serão convocados através de um edital específico, a ser divulgado na página http://www.ufopa.edu.br/proen. Ao serem convocados, deverão seguir as orientações para realizar a habilitação. Por conta da pandemia de Covid-19, o processo de habilitação terá alguns procedimentos alterados esse ano. Os candidatos devem ficar atentos às divulgações no site da instituição. O início das aulas do período letivo está previsto para 5 de outubro de 2021.

Confira aqui o edital do PSR/Ufopa 2021 na íntegra.

FONTE: Comunicação/Ufopa

