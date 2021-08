Em Óbidos, equipe do Demutran recebe curso de capacitação ministrado pelo Detran

A equipe do DETRAN – Pará está em Óbidos ministrando um curso para os agentes de trânsito do município, com objetivo de capacitar os mesmos, quanto a fiscalização do trânsito.

O curso iniciou nesta segunda-feira, dia 09, na Escola Dom Floriano e irá até o dia 13. Terá 40 horas aulas, sendo 32 de atualização de agentes de fiscalização de trânsito e 8 horas de atualização de CTB.



O agente de trânsito e coordenador do Demutran em Óbidos, Sr. Kenedy, nos informou que o curso oferecido tem quatro disciplinas, teóricas e práticas, e abordará, por exemplo, novas práticas de abordagens, novos modelos atualizados de fiscalização de trânsito.

“Dia 12 de abril começou a valer a nova Lei nº 14071, que tem mais de 36 mudanças no código de trânsito, então esse curso está incluído o conhecimento dessa legislação, como por exemplo, a mudança no tempo de habilitação, a renovação da CNH, entre outros assuntos”, comentou Kenedy.

Coordenadores do curso: Nilson Levi Oliveira do Rosário, José Humberto Lisboa, Palestrante Mário Diego Valente.

