MRN doa materiais para o projeto Praia Limpa e computadores para UBS de Faro

Projeto de conscientização ambiental do Executivo Municipal ganhou lixeiras e placas de sinalização, enquanto que a saúde pública será informatizada.

São vários os exemplos de esforços em todo o mundo no sentido de manter praias limpas, e esse desafio, em muitas situações, começa com o incentivo à população a mudar seus hábitos e mostrar que a natureza é um bem de todos. O lixo despejado nas praias, por exemplo, tem efeitos bem mais devastadores do que muitos imaginam, pois, via de regra, acaba nas águas. Os plásticos dos mais diversos tipos estão entre os principais poluidores das praias e demoram aproximadamente 450 anos para serem decompostos na natureza. Além disso, ao longo desse período secular, podem ser ingeridos por animais e acumular em corais, por exemplo.

Como conscientizar também é uma ferramenta importante, no município de Faro, no Oeste do Pará, o projeto Praia Limpa, mantido pela prefeitura local, foca a preservação das praias locais, tanto pela população como turistas. Esse trabalho que exige muita disciplina acaba de ganhar uma força a mais. Após solicitado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a MRN fez a doação, na última sexta-feira, 17, de 25 lixeiras e placas de sinalização ambiental para serem instaladas ao longo das praias de Faro. Nesse pacote, também foram inclusas 300 camisas, já que o Praia Limpa envolve ainda ações de educação ambiental nas escolas de Faro e um mutirão de limpeza nas praias durante o verão.

Para o secretário de Meio Ambiente, Arthur Guimarães Brasil, a parceria entre a prefeitura e a MRN tem sido importante e vista com bons olhos pela gestão pública. No caso específico do projeto Praia Limpa, os materiais doados pela empresa são de extrema necessidade, pois serão distribuídos nas praias, tornando as ações ainda mais efetivas.

Na opinião do prefeito Paulo Vitor Mileo Carvalho, a ajuda da MRN em projetos como esse é de suma importância para Faro. “Como todos sabem, Faro é um município muito carente e sozinho não dá conta de resolver seus problemas e suas necessidades, e tendo a Mineração com parceria, sempre dando incentivo material e implementos que solicitamos, vemos que não estamos sozinhos nessa luta. Agora, vamos aumentar a fiscalização para que possamos preservar as praias e a natureza”, comemora.

Segundo a analista de Relações Comunitárias da MRN, Gabriela Santos, atitudes simples ajudam a preservar o meio ambiente. Ela lembra que uma das principais diretrizes da empresa é o relacionamento constante com as comunidades, que é marcado pelo respeito à diversidade, garantia de direitos e transparência, além de iniciativas alinhadas à promoção da sustentabilidade. “Uma das preocupações da empresa é o estabelecimento de um legado positivo, que beneficie as comunidades de maneira duradoura em diversas dimensões: social, econômica, ambiental e cultural”, afirma a analista, referindo-se às doações para o projeto Praia Limpa.

UBS

Além de ajudar com o projeto Praia Limpa, a MRN também fez a doação de dez computadores, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde de Faro, que foram desmobilizados pela empresa e agora instalados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, que até então não contava com equipamentos de informática.

As máquinas serão usadas para prontuário eletrônico. Conhecido como PEP, o prontuário eletrônico é uma ferramenta que moderniza o acesso às informações e o histórico de saúde de um paciente. Nele, é possível aos profissionais de saúde registrarem anotações, exames e prescrições que podem ser acessadas facilmente. “Desde o começo da pandemia, a empresa vem nos ajudando em questões relacionadas à saúde, doando leitos, oxigênio, medicamentos e equipamentos e ainda disponibilizou um médico que passou 20 dias nos ajudando aqui no Faro”, lembra o prefeito Paulo Carvalho.

