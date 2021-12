Nossas homenagens a Vila do Curumu que completa 50 anos

Parabenizamos a Vila União do Curumu que completa 50 anos nesta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021 e a todos os moradores e filhos dessa comunidade, que nos proporciona tanta beleza natural.

Sobre o Curumu já publicamos neste site várias matéria e fotos as quais estamos postando os links seguintes para que possam aprecia a beleza do lugar.

O Curumu

Curumu é uma região do município de Óbidos, localizado na zona rural, nas proximidades da cidade. A Vila União do Curumu, às margens do Lago do Curumu, é de fácil acesso, tanto por via fluvial, com cerca de uma hora e vinte minutos de viagem; quanto por via terrestre, levando cerca de 30 minutos, por uma estrada não pavimentada, com aproximadamente 30 Km.

O Curumu possui vários atrativos, tanto na vazante quanto na cheia. Destacamos o Lago do Curumu, as praias (na vazante), onde é realizado anualmente o Festival do Tucunaré; a Cachoeira do Pancada (ou Curumu) e a Serra do Curumu, que possui cerca de 120 metros de altura e é vista em toda redondeza.

