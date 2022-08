ÓBIDOS: Pedal Pauxis comemora o Dia Nacional do Ciclista

O Dia Nacional do Ciclista é comemorado no dia 19 de agosto. Essa data foi estipulada em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison, de 25 anos que foi uma vítima do trânsito brasileiro sendo atropelado em 2006, enquanto pedalava no Eixo Sul, em Brasília.

O Dia Nacional do Ciclista também é importante para promover o uso da bicicleta, um meio de transporte sustentável e viável. É preciso lembrar que não apenas os esportistas, mas também muitos trabalhadores usam a bicicleta e precisam trafegar com segurança e respeito.

Em Óbidos, existem vários movimentos de Pedal como Projeto Pedal Pauxis, fundado pelo Professor Edivan Vieira, em 2019, que já congrega mais de 60 pessoas, entre homens e mulheres, em várias faixas etárias.

Prof. Edvan e o Pedal Pauxis

Edivan Vieira, fundador do Pedal Pauxis, comentou a importância de bicicleta:

“Além de contribuir com o meio ambiente, andar de bicicleta é econômico e também traz benefícios para a saúde e o bem-estar de muita gente que, apesar de enfrentar um cenário desafiador no que diz respeito à segurança e infraestrutura, adotou as magrelas como principal meio de locomoção.

Seu uso ajuda a tonificar os músculos das pernas, possibilita a perda de peso, estimula a contração do abdômen, incentiva a correção da postura (o que melhora as dores na coluna), melhora a respiração e aumenta o desempenho aeróbico e cardiovascular. Estou falando da parte física”.

Pedal Pauxis na Praça da Cultura

Prof. Edivan, também comentou sobre a importância da Bicicleta em sua vida: “Sentir a brisa no rosto, movimentar o corpo, ver a cidade de um outro ângulo, se apropriar das ruas… Mais do que um exercício físico ou um meio de se locomover, andar de bicicleta representa um estilo de vida – mais saudável, mais prazeroso e mais sustentável”.

Neste dia, 19, haverá um passeio ciclístico do projeto “Pedalandinho” da Escola Inglês de Souza, do qual o Pedal Pauxis participara, homenageando o Dia Nacional do Ciclista.

Pedal Pauxis no Curuçambá

Portanto, o grupo do Pedal Pauxis, saem pelas ruas e estradas de Óbidos, em um movimento que só faz crescer a cada dia e beneficia muito os participantes, pois pedalar é um exercício que acelera o metabolismo, ou seja, queima de calorias do corpo mais rápida. Isso evita o acúmulo de gordura no organismo.

Algumas fotografias cedidas pelo Prof. Edivan duramte o Pedal Pauxis, em dias anteriores.

Fotos...



