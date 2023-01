BELÉM: A obidense Dra. Aline Amaral Imbeloni é a nova diretora Centro Nacional de Primatas

A pesquisadora obidense Dra. Aline Amaral Imbeloni foi nomeada nesta sexta-feira, dia 20, (DOU) pelo Governo Federal como nova diretora do Centro Nacional de Primatas da Secretaria de Ciência, Tecnologias, inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, em Belém do Pará.

Aline Amaral Imbeloni é Médica Veterinária, com Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Doutorado em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). Trabalha como Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica há 10 anos no Centro Nacional de Primatas, órgão do Ministério da Saúde. Atua nas pesquisas biomédicas com uso de biomodelos primatas, com experiência nas áreas de clínica e cirurgia de primatas não humanos e de diagnóstico por imagem.

DOU de 20/01/2023

