JURUTI: Festividade de São Sebastião da Tabatinga encerra com procissão e missa

A tradicional Festividade de São Sebastião da Comunidade da Tabatinga, município de Juruti, encerrou nesta sexta-feira, dia 20, e contou com a participação dos devotos do santo na procissão e na Santa Missa de encerramento.

A Festividade em honra ao São Sebastião iniciou no dia 11 com o Círio e encerrou na manhã do dia 20 de janeiro, quando aconteceu a Procissão da Imagem de São Sebastião, e os fiéis acompanharam a Imagem do Padroeiro de Tabatinga, louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos alcançadas.

Posteriormente aconteceu a Missa Solene na Matriz da Paróquia Missionária de São Sebastião, que foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo Padre Nilton Mendes, Pároco da Paróquia Missionária de São Sebastião.

www.obidos.net.br – Com informações da Paróquia Missionária de São Sebastião/Tabatinga-Juruti.