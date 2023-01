Estruturas para o Carnapauxis começaram a ser montadas na Praça da Cultura

Iniciou nesta quinta-feira, dia 26, a montagem das estruturas de camarotes e palco para o Carnapauxis 2023, que acontecerá na Praça da Cultura, em Óbidos, no período de 15 a 21 de fevereiro, quando se apresentarão 7 blocos.

Montagem dos Camarotes para o Carnapauxis

A programação, segundo o secretário de Cultura Luiz Carlos, é que no último dia do Pré Carnapauxis, quando o Bloco das Virgens se apresentará, toda estrutura do Carnapauxis deverá ser testada pela empresa Ti Comércio e Serviços de Mídia, responsável pela montagem das estruturas.

Estruturas para o Carnapauxis

Ao todo, serão montados 36 camarotes, em três pisos, os quais estão sendo vendidos pela Ti Comércio e Serviços de Mídia, responsável pela montagem e comercialização dos camarotes.

Hoje (27) a noite acontecerá o lançamento oficial do Carnapauxis 2023, na Casa da Cultura, coordenado pela Secretaria de Cultura.

