Quilombo do Pacoval é tema de pesquisa no mestrado em Educação da Ufopa

Roberth Luiz Nogueira da Costa, morador do quilombo do Pacoval, no município de Alenquer, é o primeiro professor quilombola a ingressar na pós-graduação da Ufopa, no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). No último dia 17 de janeiro, Roberth apresentou os resultados da primeira fase de sua pesquisa de mestrado, intitulada "As dimensões educativas presentes nas festas de Ramada de Santa Luzia e no Marambiré”.

Em março de 2021, o pesquisador iniciou a coleta de informações e a produção do relatório de pesquisa. Em seu trabalho, Roberth aponta elementos educacionais envolvidos no processo de "repasse" cultural em que as gerações antigas e as mais novas se envolvem durante a realização da Festa do Marambiré e da Festa da Remada de Santa Luzia, que acontecem na própria comunidade do Pacoval, onde Roberth reside.

O quilombo do Pacoval foi a segunda comunidade de remanescentes de quilombo a receber a titulação de suas terras no Pará, e está localizado a cerca de 58 km do centro de Alenquer, na região Oeste do Pará. Com pouco mais de mil habitantes, a comunidade mantém viva sua relação com a cultura, tradições religiosas e meio ambiente.

Em seu projeto, Roberth pretende reforçar a hipótese de que as festas de Ramada de Santa Luzia e do Marambiré são fontes de transmissão de conhecimento e educação não institucionalizada. Durante o exame de qualificação, Roberth explicou que os conhecimentos sobre medicina tradicional, religiosidades, conhecimentos agrícolas, práticas culinárias e relações de poder entre as famílias da comunidade do Pacoval atuam como parte dos saberes que estão presentes nos conhecimentos dentro da escola quilombola da comunidade, sendo também "ensinados" fora da escola, como um tipo de educação quilombola.

A banca de qualificação da pesquisa foi integrada pelos professores Alan Augusto Ribeiro, orientador; Zair Henrique Santos, examinador interno da Ufopa; e Rodrigo Ednilson de Jesus, examinador externo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A primeira fase da pesquisa foi aprovada e a intenção agora é dar continuidade ao trabalho etnográfico sobre o "repasse" dos conhecimentos tradicionais, considerando os conflitos, adaptações e modificações que ocorrem nesse processo de socialização. A defesa da dissertação está prevista para setembro de 2023.

Fonte: Comunicação/Ufopa